NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri252,21 % 0,0215373Bağımsız Denetim Ücreti1.558 % 0,13304437Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri266 % 0,02271489Fon Yönetim Ücreti10.044,33 % 0,85772883Hisse Senedi Komisyonu774,46 % 0,06613449Tahvil Bono Komisyonu30,9 % 0,00263868Gecelik Ters Repo Komisyonu74,51 % 0,00636273Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu739,34 % 0,06313544Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu502,67 % 0,04292517Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları2.020 % 0,17249655Diğer Giderler4.065,32 % 0,34715528TOPLAM GİDERLER20.327,74 % 1,73587373DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.171.037,94 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899146BIST