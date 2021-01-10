NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.332 % 0,06577299Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri277 % 0,01367802Fon Yönetim Ücreti5.546,07 % 0,27386008Hisse Senedi Komisyonu137,13 % 0,00677136Tahvil Bono Komisyonu80,86 % 0,0039928Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları3.360 % 0,16591386Diğer Giderler3.442,96 % 0,17001035TOPLAM GİDERLER14.176,02 % 0,69999947DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.025.147,26 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899147BIST