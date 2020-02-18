NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarTansel Kutlu Yılmaz 2006 -(devam ediyor) TEB Portföy Yönetimi/MüdürBurak Öztunç 2000 ? (devam ediyor) TEB Portföy Yönetimi/Direktörhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819843BIST