NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
18.02.2020 14:08
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Tansel Kutlu Yılmaz 2006 -(devam ediyor) TEB Portföy Yönetimi/Müdür
Burak Öztunç 2000 ? (devam ediyor) TEB Portföy Yönetimi/Direktör
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819843
BIST
13:56120.129
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -662,85
|Açılış
|: 120.451
|
|Önceki Kapanış
|: 120.792
|
120.451
En Düşük
119.528
13:566,0665
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0207
|Açılış
|: 6,0670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0490
|
6,0735
En Düşük
6,0411
13:566,5722
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0210
|Açılış
|: 6,5710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5550
|
6,5772
En Düşük
6,5466
13:56309,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 2,19
|Açılış
|: 309,55
|
|Önceki Kapanış
|: 307,35
|
310,30
En Düşük
307,15
BIST En Aktif Hisseler
|BOSSA
|12,38
|42.828.461
|% 16,79
|
|TSPOR
|6,35
|317.380.719
|% 13,60
|
|TURGG
|51,50
|3.362.366
|% 10,85
|
|MRSHL
|57,40
|14.954.962
|% 10,70
|
|HALKS
|2,75
|140.055
|% 10,00
|
|ETILR
|2,04
|71.445
|% -9,73
|
|ARDYZ
|14,32
|15.037.807
|% -9,42
|
|VKING
|3,80
|3.442.831
|% -8,43
|
|ORMA
|4,36
|43.168
|% -8,21
|
|RAYSG
|4,32
|6.626.245
|% -8,09
|
|GSRAY
|3,56
|1.043.683.881
|% 3,19
|
|THYAO
|15,03
|991.152.092
|% -1,70
|
|ASELS
|29,42
|899.856.209
|% 1,66
|
|ODAS
|2,34
|402.049.538
|% -0,85
|
|TSPOR
|6,35
|317.380.719
|% 13,60
|
|GSRAY
|3,56
|1.043.683.881
|% 3,19
|
|ODAS
|2,34
|402.049.538
|% -0,85
|
|ISGYO
|2,03
|292.463.241
|% 2,01
|
|EKGYO
|1,65
|218.832.991
|% -0,60
|
|GUSGR
|3,00
|295.384.842
|% 4,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8801
|7,9197
|% 0,56
|
|Frank
|6,1584
|6,1955
|% 0,34
|
|Riyal
|1,6124
|1,6205
|% 0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.587
|1.587
|5,80
|
|Altın Gr.
|309
|310
|2,18
|
|Cumhuriyet
|2.053
|2.084
|16,00
|
|Tam
|2.042
|2.093
|13,27
|
|Yarım
|987
|1.013
|6,41
|
|Çeyrek
|495
|506
|3,21
|
|Gümüş.Ons
|17,84
|17,88
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,49
|0,03
|
|B. Petrol
|56,70
|56,70
|-0,97
|