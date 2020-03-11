NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAlen Bebiroğlu 2012-(devam ediyor) TEB Portföy Yönetimi /Direktör 2010 ? 2012 TEB Yatırım Hisse senedi AnalistiEmre Karakurum 2010-(devam ediyor) TEB Portföy Yönetimi/Müdürhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827176BIST