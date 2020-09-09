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NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

09.09.2020 16:35
GÜNCEL HABERLER



NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Faiz İçeriği Faiz içerir




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874182


BIST



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BIST En Aktif Hisseler17:53
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SEYKM 11,99 42.000.293 % 10,00  
ALCAR 93,50 40.237.831 % 10,00  
FMIZP 88,00 28.979.248 % 10,00  
ARMDA 62,70 18.002.454 % 10,00  
COSMO 3,85 998.413 % 10,00  
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17:53 Alış Satış %  
Dolar 7,4820 7,4858 % 0,05  
Euro 8,8420 8,8473 % 0,39  
Sterlin 9,6987 9,7473 % 0,13  
Frank 8,1596 8,2088 % 0,48  
Riyal 1,9895 1,9995 % 0,02  
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17:53 Alış Satış %  
Altın Ons 1.947 1.947 15,22  
Altın Gr. 469 469 3,93  
Cumhuriyet 3.108 3.155 38,00  
Tam 3.089 3.168 30,33  
Yarım 1.493 1.532 14,67  
Çeyrek 749 766 7,33  
Gümüş.Ons 26,86 26,90 0,21  
Gümüş Gr. 6,47 6,47 0,05  
B. Petrol 40,03 40,03 0,25  
Seans Raporu 17:53
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