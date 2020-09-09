NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
09.09.2020 16:40
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Faiz İçeriği Faiz İçermez
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874193
BIST
17:561.099
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 9,60
|Açılış
|: 1.089
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090
|
1.100
En Düşük
1.087
17:567,4859
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0036
|Açılış
|: 7,5080
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5050
|
7,4983
En Düşük
7,4760
17:568,8491
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0366
|Açılış
|: 8,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
8,8643
En Düşük
8,7995
17:56468,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 3,56
|Açılış
|: 468,39
|
|Önceki Kapanış
|: 464,83
|
469,48
En Düşük
462,62
BIST En Aktif Hisseler17:56
|SEYKM
|11,99
|42.454.894
|% 10,00
|
|FMIZP
|88,00
|28.980.128
|% 10,00
|
|ARMDA
|62,70
|18.002.454
|% 10,00
|
|COSMO
|3,85
|998.413
|% 10,00
|
|TACTR
|5,72
|802.175
|% 10,00
|
|DOBUR
|24,30
|108.086
|% -10,00
|
|PKENT
|998,00
|1.342.310
|% -9,99
|
|DGATE
|11,95
|181.627.624
|% -9,95
|
|EUYO
|2,15
|80.902.951
|% -9,66
|
|ETILR
|3,65
|1.724.328
|% -8,98
|
|PETKM
|4,48
|3.024.715.518
|% 9,27
|
|TUPRS
|84,35
|1.492.611.911
|% 6,44
|
|ZOREN
|2,89
|879.981.189
|% 9,89
|
|ODAS
|2,64
|779.575.073
|% 5,60
|
|AFYON
|4,18
|762.451.686
|% 3,98
|
|PETKM
|4,48
|3.024.715.518
|% 9,27
|
|ZOREN
|2,89
|879.981.189
|% 9,89
|
|ODAS
|2,64
|779.575.073
|% 5,60
|
|EKGYO
|1,79
|431.429.874
|% -1,10
|
|AKENR
|2,06
|411.374.493
|% 9,57
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4838
|7,4859
|% 0,05
|
|Euro
|8,8399
|8,8491
|% 0,42
|
|Sterlin
|9,7000
|9,7486
|% 0,14
|
|Frank
|8,1610
|8,2101
|% 0,49
|
|Riyal
|1,9896
|1,9996
|% 0,02
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.948
|15,48
|
|Altın Gr.
|469
|469
|3,93
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|38,00
|
|Tam
|3.089
|3.168
|30,33
|
|Yarım
|1.493
|1.532
|14,67
|
|Çeyrek
|749
|766
|7,33
|
|Gümüş.Ons
|26,86
|26,89
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,05
|
|B. Petrol
|39,98
|39,98
|0,20
|
Seans Raporu
17:56
daha fazla
-
17:58DESA
Yüzde 9.86 oranında artışla 6.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 524, 385 adet işlem
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 29 artarak (% 0.63 ) 1, 006
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MERIT, MMCAS, KSTUR, EMNIS, SUMAS, IZTAR, YONGA, TKURU, UZERB, COSMO
-
17:57
SNPAM, MERIT, BJKAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
EUKYO, PEGYO, KENT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında