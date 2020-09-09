NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
09.09.2020 16:44
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Faiz İçeriği Faiz içerir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874197
BIST
17:571.099
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 9,71
|Açılış
|: 1.089
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090
|
1.100
En Düşük
1.087
17:577,4869
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0046
|Açılış
|: 7,5080
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5050
|
7,4983
En Düşük
7,4760
17:578,8501
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0376
|Açılış
|: 8,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
8,8643
En Düşük
8,7995
17:57468,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 3,55
|Açılış
|: 468,38
|
|Önceki Kapanış
|: 464,83
|
469,48
En Düşük
462,62
BIST En Aktif Hisseler17:57
|ARMDA
|62,70
|18.007.846
|% 10,00
|
|SEYKM
|11,99
|42.511.247
|% 10,00
|
|FMIZP
|88,00
|28.980.128
|% 10,00
|
|COSMO
|3,85
|998.413
|% 10,00
|
|TACTR
|5,72
|802.175
|% 10,00
|
|DOBUR
|24,30
|108.086
|% -10,00
|
|PKENT
|998,00
|1.342.310
|% -9,99
|
|DGATE
|11,95
|181.723.248
|% -9,95
|
|EUYO
|2,15
|80.903.348
|% -9,66
|
|CRDFA
|5,83
|18.531.222
|% -9,33
|
|PETKM
|4,50
|3.052.805.630
|% 9,76
|
|TUPRS
|84,75
|1.527.171.725
|% 6,94
|
|ZOREN
|2,89
|880.443.670
|% 9,89
|
|ODAS
|2,63
|781.828.690
|% 5,20
|
|AFYON
|4,18
|764.823.668
|% 3,98
|
|PETKM
|4,50
|3.052.805.630
|% 9,76
|
|ZOREN
|2,89
|880.443.670
|% 9,89
|
|ODAS
|2,63
|781.828.690
|% 5,20
|
|EKGYO
|1,80
|431.730.880
|% -0,55
|
|AKENR
|2,06
|412.457.818
|% 9,57
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4832
|7,4869
|% 0,06
|
|Euro
|8,8426
|8,8501
|% 0,43
|
|Sterlin
|9,6972
|9,7459
|% 0,11
|
|Frank
|8,1621
|8,2113
|% 0,51
|
|Riyal
|1,9896
|1,9996
|% 0,02
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.946
|13,67
|
|Altın Gr.
|469
|469
|4,24
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|38,00
|
|Tam
|3.089
|3.168
|30,33
|
|Yarım
|1.493
|1.532
|14,67
|
|Çeyrek
|749
|766
|7,33
|
|Gümüş.Ons
|26,85
|26,89
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,06
|
|B. Petrol
|40,07
|40,07
|0,29
|
Seans Raporu
17:57
daha fazla
-
17:58DESA
Yüzde 9.86 oranında artışla 6.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 524, 385 adet işlem
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 29 artarak (% 0.63 ) 1, 006
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MERIT, MMCAS, KSTUR, EMNIS, SUMAS, IZTAR, YONGA, TKURU, UZERB, COSMO
-
17:57
SNPAM, MERIT, BJKAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
EUKYO, PEGYO, KENT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında