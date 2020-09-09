NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
09.09.2020 16:44
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Faiz İçeriği Faiz içerir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874198
BIST
17:581.099
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 9,60
|Açılış
|: 1.089
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090
|
1.100
En Düşük
1.087
17:587,4866
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0043
|Açılış
|: 7,5080
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5050
|
7,4983
En Düşük
7,4760
17:588,8488
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0363
|Açılış
|: 8,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
8,8643
En Düşük
8,7995
17:58468,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 3,43
|Açılış
|: 468,38
|
|Önceki Kapanış
|: 464,83
|
469,48
En Düşük
462,62
BIST En Aktif Hisseler17:58
|PETKM
|4,51
|3.207.189.396
|% 10,00
|
|SEYKM
|11,99
|42.731.214
|% 10,00
|
|TACTR
|5,72
|853.678
|% 10,00
|
|AYES
|6,82
|278.861
|% 10,00
|
|COSMO
|3,85
|998.413
|% 10,00
|
|DOBUR
|24,30
|108.086
|% -10,00
|
|PKENT
|998,00
|1.934.124
|% -9,99
|
|ETILR
|3,61
|2.589.154
|% -9,98
|
|DGATE
|11,95
|181.754.987
|% -9,95
|
|EUYO
|2,15
|80.919.465
|% -9,66
|
|PETKM
|4,51
|3.207.189.396
|% 10,00
|
|TUPRS
|84,60
|1.665.759.144
|% 6,75
|
|ZOREN
|2,89
|881.063.743
|% 9,89
|
|ODAS
|2,62
|789.609.010
|% 4,80
|
|AFYON
|4,19
|770.163.298
|% 4,23
|
|PETKM
|4,51
|3.207.189.396
|% 10,00
|
|ZOREN
|2,89
|881.063.743
|% 9,89
|
|ODAS
|2,62
|789.609.010
|% 4,80
|
|EKGYO
|1,80
|433.129.629
|% -0,55
|
|AKENR
|2,06
|412.951.966
|% 9,57
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4812
|7,4866
|% 0,06
|
|Euro
|8,8413
|8,8488
|% 0,41
|
|Sterlin
|9,6958
|9,7444
|% 0,10
|
|Frank
|8,1576
|8,2067
|% 0,45
|
|Riyal
|1,9894
|1,9994
|% 0,01
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.948
|15,48
|
|Altın Gr.
|469
|469
|3,93
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|38,00
|
|Tam
|3.089
|3.168
|30,33
|
|Yarım
|1.493
|1.532
|14,67
|
|Çeyrek
|749
|766
|7,33
|
|Gümüş.Ons
|26,86
|26,89
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,05
|
|B. Petrol
|39,98
|39,98
|0,20
|
Seans Raporu
17:58
daha fazla
-
17:58DESA
Yüzde 9.86 oranında artışla 6.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 524, 385 adet işlem
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 29 artarak (% 0.63 ) 1, 006
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MERIT, MMCAS, KSTUR, EMNIS, SUMAS, IZTAR, YONGA, TKURU, UZERB, COSMO
-
17:57
SNPAM, MERIT, BJKAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
EUKYO, PEGYO, KENT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında