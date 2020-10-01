NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi - Bant AralıklarıYatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) AçıklamaORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları 0-100BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) 0-100BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz) 0-20BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) 0-100Ters Repo İşlemleri 0-10Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-10DİĞER 0-10 Repo (Borsa İçi ve Borsa Dışı)Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-25Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL) 0-20 Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası AraçlarıGayrimenkul Sertifikaları 0-20BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) 0-20 Dövize Endeksli İç Borçlanma Araçlarıİpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-20Gelir Ortaklığı Senetleri 0-20FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20 Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları ve Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı PaylarıAracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar 0-15http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877816BIST