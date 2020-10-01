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NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

01.10.2020 17:53
GÜNCEL HABERLER



NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları 0-100
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) 0-100
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz) 0-20
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) 0-100
Ters Repo İşlemleri 0-10
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-10
DİĞER 0-10 Repo (Borsa İçi ve Borsa Dışı)
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-25
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL) 0-20 Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
Gayrimenkul Sertifikaları 0-20
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) 0-20 Dövize Endeksli İç Borçlanma Araçları
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-20
Gelir Ortaklığı Senetleri 0-20
FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20 Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları ve Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Payları
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar 0-15




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877816


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SODSN 26,00 1.236.872 % 9,98  
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Riyal 2,0574 2,0677 % 0,49  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.911 1.911 25,25  
Altın Gr. 475 475 8,08  
Cumhuriyet 3.142 3.190 20,00  
Tam 3.125 3.204 18,91  
Yarım 1.511 1.550 9,15  
Çeyrek 758 775 4,58  
Gümüş.Ons 24,03 24,07 0,81  
Gümüş Gr. 5,96 5,97 0,21  
B. Petrol 40,05 40,05 -2,25  
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