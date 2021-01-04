NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi - Bant AralıklarıYatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) AçıklamaBORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) 50-90 Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçları, gelir ortaklığı senetleri veya kira sertifikalarıFON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları 10-50 Girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları*, gayrimenkul yatırım fonu katılma payları, Türkiye Varlık Fonu ve/veya altyapı projelerine yatırım amacıyla kurulmuş şirketlerin ihraç ettiği sermaye piyasası araçları, Hazine ve Maliye Bakanlığınca uygun görülen diğer sermaye piyasası araçlarıDİĞER 0-30 Ters repo, Takasbank para piyasası ve/veya yurtiçi organize para piyasası işlemleri, TL cinsinden ve borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar veya yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen borçlanma araçları, TL cinsinden ve borsada işlem görmesi kaydıyla kaynak kuruluşu bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen kira sertifikaları, BIST 100 Endeksindeki, BIST Sürdürülebilirlik Endeksindeki ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık payları, altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı sermaye piyasası araçları, yatırım fonu katılma payları, borsa yatırım fonu katılma payları, yatırım ortaklığı payları, ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetler, ipotek ve varlığa dayalı menkul kıymetler, aracı kuruluş ve ortaklık varantı, vaad sözleşmeleri ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca uygun bulunan diğer yatırım araçlarıDİĞER 0-2 Ters repo, Takasbank para piyasası ve/veya yurtiçi organize para piyasası işlemleriMevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-40FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları 0-90 Türkiye'de Kurulu Borsa Yatırım Fonu Katılma Paylarıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896887BIST