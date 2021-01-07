NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
07.01.2021 12:21
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD DIBS UZUN 80 -
BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL 10 -
BIST 100 GETIRI 10 -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897700
BIST
12:161.518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 12,23
|Açılış
|: 1.512
|
|Önceki Kapanış
|: 1.505
|
1.519
En Düşük
1.506
12:167,2540
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,0519
|Açılış
|: 7,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3135
En Düşük
7,2459
12:168,9236
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -0,0850
|Açılış
|: 8,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0350
|
9,0316
En Düşük
8,9172
12:16448,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -2,59
|Açılış
|: 448,25
|
|Önceki Kapanış
|: 450,84
|
452,13
En Düşük
447,61
BIST En Aktif Hisseler12:14
|TGSAS
|18,59
|10.664.771
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,03
|422.314
|% 10,00
|
|BRYAT
|520,80
|10.636.819
|% 9,99
|
|JANTS
|485,40
|117.201.613
|% 9,99
|
|SUMAS
|74,90
|672.752
|% 9,99
|
|OLMIP
|8,75
|1.306.104
|% -9,98
|
|NIBAS
|45,00
|14.068.112
|% -9,09
|
|INTEM
|31,00
|859.041
|% -6,91
|
|TATGD
|11,62
|84.825.522
|% -5,76
|
|FRIGO
|22,36
|954.137
|% -4,77
|
|EKGYO
|2,56
|2.313.305.176
|% 8,02
|
|ASELS
|19,12
|731.845.802
|% 2,30
|
|GARAN
|10,52
|695.914.104
|% 1,06
|
|AKBNK
|7,57
|506.829.159
|% 2,85
|
|TKFEN
|18,53
|504.996.749
|% 4,28
|
|EKGYO
|2,56
|2.313.305.176
|% 8,02
|
|IHLGM
|1,43
|356.899.772
|% 9,16
|
|SKBNK
|1,58
|354.757.489
|% 0,64
|
|YKBNK
|3,23
|366.635.145
|% 2,22
|
|DOHOL
|3,31
|293.022.432
|% 2,16
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2528
|7,2569
|% -0,67
|
|Euro
|8,9187
|8,9278
|% -0,90
|
|Sterlin
|9,8512
|9,9006
|% -0,65
|
|Frank
|8,2007
|8,2501
|% -0,99
|
|Riyal
|1,9300
|1,9397
|% -0,62
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.921
|2,83
|
|Altın Gr.
|449
|449
|-1,90
|
|Cumhuriyet
|2.973
|3.018
|-57,00
|
|Tam
|2.963
|3.038
|-55,62
|
|Yarım
|1.432
|1.469
|-26,90
|
|Çeyrek
|718
|735
|-13,45
|
|Gümüş.Ons
|27,18
|27,22
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|-0,05
|
|B. Petrol
|54,66
|54,66
|0,36
|