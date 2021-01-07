NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
07.01.2021 14:33
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST 100 GETIRI 45 -
BIST-KYD DIBS TUM 5 -
BIST-KYD REPO (BRUT) 10 -
BIST-KYD DIBS 547 GUN 40 -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897724
BIST
15:481.514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 8,41
|Açılış
|: 1.512
|
|Önceki Kapanış
|: 1.505
|
1.519
En Düşük
1.506
15:487,3311
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0252
|Açılış
|: 7,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3354
En Düşük
7,2382
15:489,0091
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0005
|Açılış
|: 8,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0350
|
9,0316
En Düşük
8,8939
15:48451,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,45
|Açılış
|: 451,29
|
|Önceki Kapanış
|: 450,84
|
452,39
En Düşük
445,13
BIST En Aktif Hisseler15:46
|TGSAS
|18,59
|10.726.453
|% 10,00
|
|MRSHL
|332,20
|16.591.099
|% 10,00
|
|JANTS
|485,40
|122.131.821
|% 9,99
|
|BRYAT
|520,80
|11.306.568
|% 9,99
|
|KSTUR
|159,70
|355.871
|% 9,99
|
|NIBAS
|44,56
|25.872.432
|% -9,98
|
|OLMIP
|8,75
|5.183.369
|% -9,98
|
|SNKRN
|31,44
|8.138.459
|% -9,97
|
|ORMA
|17,21
|1.842.618
|% -8,55
|
|TATGD
|11,45
|115.627.132
|% -7,14
|
|EKGYO
|2,60
|3.304.827.819
|% 9,70
|
|GARAN
|10,49
|1.172.510.956
|% 0,77
|
|ASELS
|18,96
|1.016.329.689
|% 1,44
|
|AKBNK
|7,50
|852.993.257
|% 1,90
|
|GUBRF
|71,75
|801.794.944
|% 3,61
|
|EKGYO
|2,60
|3.304.827.819
|% 9,70
|
|IHLGM
|1,42
|507.903.868
|% 8,40
|
|SKBNK
|1,56
|468.577.411
|% -0,64
|
|DOHOL
|3,40
|782.089.231
|% 4,94
|
|TSKB
|1,84
|373.289.843
|% 2,22
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3268
|7,3327
|% 0,37
|
|Euro
|8,9968
|9,0059
|% -0,03
|
|Sterlin
|9,9133
|9,9630
|% -0,02
|
|Frank
|8,2475
|8,2971
|% -0,43
|
|Riyal
|1,9435
|1,9533
|% 0,08
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.917
|-1,58
|
|Altın Gr.
|451
|451
|-0,08
|
|Cumhuriyet
|2.984
|3.030
|-45,00
|
|Tam
|2.972
|3.047
|-45,84
|
|Yarım
|1.437
|1.474
|-22,18
|
|Çeyrek
|721
|737
|-11,08
|
|Gümüş.Ons
|27,12
|27,15
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,02
|
|B. Petrol
|54,34
|54,34
|0,04
|
Seans Raporu
15:46
daha fazla
-
15:58OYAYO
Yüzde 6.82 oranında artışla 9.87 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 759, 513 adet işlem
-
15:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 74 artarak (% 0.53 ) 1, 666
-
15:57XU100
Endeks 1, 514 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 54 üstünde . İşlem hacmi 24, 571.00 milyon TL de
-
15:57DOHOL
Yüzde 4.63 oranında artışla 3.39 lira fiyatla işlem gören hissede 233, 263, 488 adet işlem
-
15:56KAREL
Yüzde 4.07 oranında artışla 24.56 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 915, 506 adet işlem