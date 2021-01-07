NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
07.01.2021 14:34
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD DIBS 547 GUN 80 -
BIST 100 GETIRI 10 -
BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL 10 -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897726
BIST
15:521.514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 8,34
|Açılış
|: 1.512
|
|Önceki Kapanış
|: 1.505
|
1.519
En Düşük
1.506
15:527,3330
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0271
|Açılış
|: 7,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3354
En Düşük
7,2382
15:529,0085
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0001
|Açılış
|: 8,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0350
|
9,0316
En Düşük
8,8939
15:52451,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,52
|Açılış
|: 451,36
|
|Önceki Kapanış
|: 450,84
|
452,39
En Düşük
445,13
BIST En Aktif Hisseler15:50
|MRSHL
|332,20
|16.684.780
|% 10,00
|
|TGSAS
|18,59
|10.726.453
|% 10,00
|
|JANTS
|485,40
|122.350.736
|% 9,99
|
|BRYAT
|520,80
|11.308.130
|% 9,99
|
|KSTUR
|159,70
|355.871
|% 9,99
|
|NIBAS
|44,56
|26.218.263
|% -9,98
|
|OLMIP
|8,75
|5.183.369
|% -9,98
|
|SNKRN
|31,44
|8.138.459
|% -9,97
|
|ORMA
|17,21
|1.842.618
|% -8,55
|
|TATGD
|11,48
|116.060.400
|% -6,89
|
|EKGYO
|2,59
|3.345.954.985
|% 9,28
|
|GARAN
|10,48
|1.180.325.396
|% 0,67
|
|ASELS
|18,95
|1.019.747.456
|% 1,39
|
|GUBRF
|71,75
|860.642.108
|% 3,61
|
|AKBNK
|7,50
|855.924.458
|% 1,90
|
|EKGYO
|2,59
|3.345.954.985
|% 9,28
|
|IHLGM
|1,42
|508.565.490
|% 8,40
|
|SKBNK
|1,57
|472.174.586
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,39
|786.956.018
|% 4,63
|
|TSKB
|1,84
|373.818.532
|% 2,22
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3262
|7,3317
|% 0,35
|
|Euro
|9,0005
|9,0073
|% -0,01
|
|Sterlin
|9,9261
|9,9758
|% 0,11
|
|Frank
|8,2539
|8,3036
|% -0,35
|
|Riyal
|1,9448
|1,9546
|% 0,14
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.917
|-1,58
|
|Altın Gr.
|451
|451
|-0,08
|
|Cumhuriyet
|2.984
|3.030
|-45,00
|
|Tam
|2.972
|3.047
|-45,84
|
|Yarım
|1.437
|1.474
|-22,18
|
|Çeyrek
|721
|737
|-11,08
|
|Gümüş.Ons
|27,12
|27,15
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,02
|
|B. Petrol
|54,34
|54,34
|0,04
|
Seans Raporu
15:50
daha fazla
-
15:58OYAYO
Yüzde 6.82 oranında artışla 9.87 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 759, 513 adet işlem
-
15:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 74 artarak (% 0.53 ) 1, 666
-
15:57XU100
Endeks 1, 514 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 54 üstünde . İşlem hacmi 24, 571.00 milyon TL de
-
15:57DOHOL
Yüzde 4.63 oranında artışla 3.39 lira fiyatla işlem gören hissede 233, 263, 488 adet işlem
-
15:56KAREL
Yüzde 4.07 oranında artışla 24.56 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 915, 506 adet işlem