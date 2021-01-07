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NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

07.01.2021 14:34



NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD DIBS 547 GUN 80 -
BIST 100 GETIRI 10 -
BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL 10 -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897726


BIST
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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:521.514
Değişim :  0,55% |  8,34
Açılış :  1.512  
Önceki Kapanış :  1.505  
En Yüksek
1.519 En Düşük
1.506
BIST En Aktif Hisseler15:50
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MRSHL 332,20 16.684.780 % 10,00  
TGSAS 18,59 10.726.453 % 10,00  
JANTS 485,40 122.350.736 % 9,99  
BRYAT 520,80 11.308.130 % 9,99  
KSTUR 159,70 355.871 % 9,99  
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15:50 Alış Satış %  
Dolar 7,3262 7,3317 % 0,35  
Euro 9,0005 9,0073 % -0,01  
Sterlin 9,9261 9,9758 % 0,11  
Frank 8,2539 8,3036 % -0,35  
Riyal 1,9448 1,9546 % 0,14  
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15:50 Alış Satış %  
Altın Ons 1.917 1.917 -1,58  
Altın Gr. 451 451 -0,08  
Cumhuriyet 2.984 3.030 -45,00  
Tam 2.972 3.047 -45,84  
Yarım 1.437 1.474 -22,18  
Çeyrek 721 737 -11,08  
Gümüş.Ons 27,12 27,15 -0,13  
Gümüş Gr. 6,38 6,39 -0,02  
B. Petrol 54,34 54,34 0,04  
Seans Raporu 15:50
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