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NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

11.03.2021 23:00



NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Murat ATAR Fon Kurulu Başkanı 11.02.2021 21 Hayır
Sema DOLAŞOĞLU Fon Kurulu Üyesi 10.12.2010 24 Hayır
Mehmet Fatih SUBAŞILAR Fon Kurulu Üyesi 11.02.2021 21 Hayır
Hüseyin SERT Fon Kurulu Üyesi 11.02.2021 10 Hayır

İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Murat Atar Birim Yöneticisi 0212 334 05 49 Murat.Atar@nnhayatemeklilik.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917708


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Tam 2.752 2.824 -1,13  
Yarım 1.330 1.366 -0,55  
Çeyrek 667 683 -0,28  
Gümüş.Ons 26,12 26,16 -0,06  
Gümüş Gr. 6,28 6,29 -0,02  
B. Petrol 69,63 69,63 1,73  
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