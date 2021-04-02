NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
02.04.2021 15:11
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Burak Öztunç 2000 ? (devam ediyor) TEB Portföy Yönetimi/Direktör
Göktürk Aydemir Ağustos 2019 ? (devam ediyor) TEB Portföy Yönetimi /Müdür 1998- Ağustos 2019 (ING Portföy Yönetimi) / Müdür Yardımcısı
Mustafa Kemal Özmen 22.03.2021 2021 - (devam ediyor) TEB Portföy Yönetimi Direktör 2017 - 2021 Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Stratejik Planlama/ Verimlilik Yönetimi - Müdür 17 CFA- SPK İleri Düzey- SPK Türev Araçlar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922830
BIST
16:391.424
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -2,34
|Açılış
|: 1.435
|
|Önceki Kapanış
|: 1.427
|
1.439
En Düşük
1.424
16:398,1089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0033
|Açılış
|: 8,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,1260
En Düşük
7,9826
16:399,5636
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0270
|Açılış
|: 9,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5450
|
9,5962
En Düşük
9,4208
16:39452,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,07
|Açılış
|: 452,05
|
|Önceki Kapanış
|: 450,97
|
453,57
En Düşük
445,52
BIST En Aktif Hisseler16:39
|DERHL
|8,69
|22.046.588
|% 10,00
|
|ALKA
|20,36
|28.730.367
|% 9,99
|
|JANTS
|827,00
|275.899.523
|% 9,99
|
|BURVA
|37,54
|4.507.172
|% 9,96
|
|IZFAS
|11,81
|37.111.425
|% 9,96
|
|BRMEN
|2,62
|565.039
|% -9,97
|
|UTPYA
|33,22
|1.075.165
|% -9,97
|
|GLRYH
|12,16
|37.692.081
|% -9,86
|
|MMCAS
|5,35
|98.940
|% -8,23
|
|RTALB
|31,12
|826.422.801
|% -7,71
|
|GARAN
|7,01
|2.040.686.348
|% 0,00
|
|BJKAS
|9,37
|1.024.480.699
|% 2,29
|
|RTALB
|31,12
|826.422.801
|% -7,71
|
|SASA
|47,34
|680.918.020
|% 0,08
|
|KOZAL
|123,00
|655.856.579
|% 1,82
|
|GARAN
|7,01
|2.040.686.348
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,92
|315.384.394
|% 0,00
|
|GSRAY
|4,01
|559.140.499
|% -0,99
|
|SKBNK
|1,21
|132.233.410
|% -1,63
|
|BJKAS
|9,37
|1.024.480.699
|% 2,29
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1002
|8,1089
|% 0,04
|
|Euro
|9,5404
|9,5636
|% -0,28
|
|Sterlin
|11,1654
|11,2214
|% -0,15
|
|Frank
|8,5663
|8,6179
|% -0,09
|
|Riyal
|2,1545
|2,1653
|% -0,03
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|5,92
|
|Altın Gr.
|452
|452
|1,18
|
|Cumhuriyet
|2.973
|3.018
|-11,00
|
|Tam
|2.970
|3.047
|2,71
|
|Yarım
|1.436
|1.474
|1,32
|
|Çeyrek
|720
|737
|0,66
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,96
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|-0,01
|
|B. Petrol
|64,67
|64,67
|0,04
|
Seans Raporu
16:39
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-
16:48KONTR
Yüzde 4.40 oranında artışla 83.00 lira fiyatla işlem gören hissede 545, 912 adet işlem
-
16:47XU100
Endeks 1, 427 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 01 üstünde . İşlem hacmi 13, 351.00 milyon TL de
-
16:47IZFAS
Yüzde 9.96 oranında artışla 11.81 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 205, 732 adet işlem
-
16:46ULUUN
Yüzde 7.57 oranında artışla 16.48 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 888, 774 adet işlem
-
16:45GLRYH
Yüzde -9.27 oranında düşüşle 12.24 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 887, 343 adet işlem