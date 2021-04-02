NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
02.04.2021 15:11
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Burak Öztunç 2000 ? (devam ediyor) TEB Portföy Yönetimi/Direktör
Göktürk Aydemir Ağustos 2019 ? (devam ediyor) TEB Portföy Yönetimi /Müdür 1998- Ağustos 2019 (ING Portföy Yönetimi) / Müdür Yardımcısı
Mustafa Kemal Özmen 22.03.2021 2021 - (devam ediyor) TEB Portföy Yönetimi Direktör 2017 - 2021 Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Stratejik Planlama/ Verimlilik Yönetimi - Müdür 17 CFA-SPK İleri Düzey-SPK Türev Araçlar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922831
BIST
16:401.424
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -2,25
|Açılış
|: 1.435
|
|Önceki Kapanış
|: 1.427
|
1.439
En Düşük
1.424
16:408,1077
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0021
|Açılış
|: 8,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,1260
En Düşük
7,9826
16:409,5641
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0265
|Açılış
|: 9,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5450
|
9,5962
En Düşük
9,4208
16:40452,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,07
|Açılış
|: 452,05
|
|Önceki Kapanış
|: 450,97
|
453,57
En Düşük
445,52
BIST En Aktif Hisseler16:38
|DERHL
|8,69
|22.046.588
|% 10,00
|
|JANTS
|827,00
|275.948.316
|% 9,99
|
|ALKA
|20,36
|28.823.759
|% 9,99
|
|IZFAS
|11,81
|37.114.756
|% 9,96
|
|BURVA
|37,54
|4.509.049
|% 9,96
|
|BRMEN
|2,62
|565.039
|% -9,97
|
|UTPYA
|33,22
|1.075.165
|% -9,97
|
|GLRYH
|12,16
|38.045.335
|% -9,86
|
|RTALB
|30,84
|832.777.869
|% -8,54
|
|MMCAS
|5,35
|98.940
|% -8,23
|
|GARAN
|7,01
|2.042.478.228
|% 0,00
|
|BJKAS
|9,39
|1.030.039.289
|% 2,51
|
|RTALB
|30,84
|832.777.869
|% -8,54
|
|SASA
|47,34
|681.140.821
|% 0,08
|
|KOZAL
|123,10
|666.933.470
|% 1,90
|
|GARAN
|7,01
|2.042.478.228
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,92
|329.707.534
|% 0,00
|
|GSRAY
|4,03
|560.474.899
|% -0,49
|
|SKBNK
|1,21
|132.374.238
|% -1,63
|
|BJKAS
|9,39
|1.030.039.289
|% 2,51
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1002
|8,1089
|% 0,04
|
|Euro
|9,5100
|9,5200
|% -0,26
|
|Sterlin
|11,1693
|11,2253
|% -0,11
|
|Frank
|8,5671
|8,6187
|% -0,08
|
|Riyal
|2,1545
|2,1653
|% -0,03
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|5,92
|
|Altın Gr.
|452
|453
|1,56
|
|Cumhuriyet
|2.985
|3.030
|1,00
|
|Tam
|2.971
|3.048
|3,26
|
|Yarım
|1.436
|1.474
|1,58
|
|Çeyrek
|720
|737
|0,79
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,96
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|-0,01
|
|B. Petrol
|64,67
|64,67
|0,04
|
Seans Raporu
16:38
daha fazla
-
16:52XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 34 kaybederek (% -0.36 ) 1, 459
-
16:52
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi GARAN, EKGYO, TRKCM
-
16:52XU100
Endeks 1, 426 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 03 altında . İşlem hacmi 13, 478.00 milyon TL de
-
16:51EDIP
Yüzde -3.33 oranında düşüşle 3.77 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 895, 241 adet işlem
-
16:48KONTR
Yüzde 4.40 oranında artışla 83.00 lira fiyatla işlem gören hissede 545, 912 adet işlem