NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarBurak Öztunç 2000 ? (devam ediyor) TEB Portföy Yönetimi/DirektörGöktürk Aydemir Ağustos 2019 ? (devam ediyor) TEB Portföy Yönetimi /Müdür 1998- Ağustos 2019 (ING Portföy Yönetimi) / Müdür YardımcısıMustafa Kemal Özmen 22.03.2021 2021 - (devam ediyor) TEB Portföy Yönetimi Direktör 2017 - 2021 Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Stratejik Planlama/ Verimlilik Yönetimi - Müdür 17 CFA-SPK İleri Düzey-SPK Türev Araçlarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922831BIST