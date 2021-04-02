NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
02.04.2021 15:12
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Murat ATAR Fon Kurulu Başkanı 11.02.2021 21 Hayır
Sema DOLAŞOĞLU Fon Kurulu Üyesi 17.03.2017 24 Hayır
Mehmet Fatih SUBAŞILAR Fon Kurulu Üyesi 11.02.2021 21 Hayır
Hüseyin SERT Fon Kurulu Üyesi 11.02.2021 10 Hayır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922834
BIST
16:371.425
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,24
|Açılış
|: 1.435
|
|Önceki Kapanış
|: 1.427
|
1.439
En Düşük
1.424
16:378,1068
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0012
|Açılış
|: 8,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,1260
En Düşük
7,9826
16:379,5565
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0341
|Açılış
|: 9,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5450
|
9,5962
En Düşük
9,4208
16:37452,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,40
|Açılış
|: 452,37
|
|Önceki Kapanış
|: 450,97
|
453,57
En Düşük
445,52
BIST En Aktif Hisseler16:37
|DERHL
|8,69
|22.046.588
|% 10,00
|
|ALKA
|20,36
|28.730.367
|% 9,99
|
|JANTS
|827,00
|275.899.523
|% 9,99
|
|BURVA
|37,54
|4.507.172
|% 9,96
|
|IZFAS
|11,81
|37.111.425
|% 9,96
|
|BRMEN
|2,62
|565.039
|% -9,97
|
|UTPYA
|33,22
|1.075.165
|% -9,97
|
|GLRYH
|12,16
|37.692.081
|% -9,86
|
|MMCAS
|5,35
|98.940
|% -8,23
|
|RTALB
|31,12
|826.422.801
|% -7,71
|
|GARAN
|7,01
|2.040.686.348
|% 0,00
|
|BJKAS
|9,37
|1.024.480.699
|% 2,29
|
|RTALB
|31,12
|826.422.801
|% -7,71
|
|SASA
|47,34
|680.918.020
|% 0,08
|
|KOZAL
|123,00
|655.856.579
|% 1,82
|
|GARAN
|7,01
|2.040.686.348
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,92
|315.384.394
|% 0,00
|
|GSRAY
|4,01
|559.140.499
|% -0,99
|
|SKBNK
|1,21
|132.233.410
|% -1,63
|
|BJKAS
|9,37
|1.024.480.699
|% 2,29
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1035
|8,1068
|% 0,01
|
|Euro
|9,5441
|9,5565
|% -0,36
|
|Sterlin
|11,1654
|11,2214
|% -0,15
|
|Frank
|8,5663
|8,6179
|% -0,09
|
|Riyal
|2,1545
|2,1653
|% -0,03
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|5,92
|
|Altın Gr.
|452
|452
|1,18
|
|Cumhuriyet
|2.973
|3.018
|-11,00
|
|Tam
|2.970
|3.047
|2,71
|
|Yarım
|1.436
|1.474
|1,32
|
|Çeyrek
|720
|737
|0,66
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,96
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|-0,01
|
|B. Petrol
|64,67
|64,67
|0,04
|
Seans Raporu
16:37
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-
16:48KONTR
Yüzde 4.40 oranında artışla 83.00 lira fiyatla işlem gören hissede 545, 912 adet işlem
-
16:47XU100
Endeks 1, 427 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 01 üstünde . İşlem hacmi 13, 351.00 milyon TL de
-
16:47IZFAS
Yüzde 9.96 oranında artışla 11.81 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 205, 732 adet işlem
-
16:46ULUUN
Yüzde 7.57 oranında artışla 16.48 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 888, 774 adet işlem
-
16:45GLRYH
Yüzde -9.27 oranında düşüşle 12.24 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 887, 343 adet işlem