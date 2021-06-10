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NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

10.06.2021 13:44



NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Denetçisi
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Nazire KÖSE 22.04.2021 7




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941684


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BIST En Aktif Hisseler14:06
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EMKEL 2,09 3.881.314 % 10,00  
GSDDE 6,71 3.663.244 % 10,00  
BOBET 4,87 258.271.354 % 9,93  
SILVR 5,92 15.677.565 % 9,83  
MZHLD 47,20 3.675.047 % 7,91  
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14:06 Alış Satış %  
Dolar 8,5316 8,5332 % -0,66  
Euro 10,4040 10,4103 % -0,54  
Sterlin 11,9924 12,0526 % -0,79  
Frank 9,4924 9,5496 % -0,61  
Riyal 2,2690 2,2803 % -0,64  
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14:06 Alış Satış %  
Altın Ons 1.878 1.878 -10,61  
Altın Gr. 515 516 -6,07  
Cumhuriyet 3.416 3.468 -39,00  
Tam 3.398 3.484 -40,79  
Yarım 1.642 1.685 -19,73  
Çeyrek 824 843 -9,87  
Gümüş.Ons 27,66 27,68 -0,09  
Gümüş Gr. 7,59 7,59 -0,08  
B. Petrol 72,46 72,46 0,24  
Seans Raporu 14:06
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