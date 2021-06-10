NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.06.2021 13:46
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon De
14:421.453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 4,17
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.456
En Düşük
1.450
14:428,5024
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -0,0875
|Açılış
|: 8,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5984
En Düşük
8,5016
14:4210,3684
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -0,0986
|Açılış
|: 10,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,4809
En Düşük
10,3660
14:42514,66
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -6,98
|Açılış
|: 514,68
|
|Önceki Kapanış
|: 521,64
|
521,79
En Düşük
514,35
BIST En Aktif Hisseler14:42
|EMKEL
|2,09
|3.903.081
|% 10,00
|
|GSDDE
|6,71
|3.719.689
|% 10,00
|
|BOBET
|4,87
|260.273.558
|% 9,93
|
|KRONT
|55,00
|28.394.055
|% 9,67
|
|MZHLD
|47,94
|4.042.958
|% 9,60
|
|YESIL
|3,51
|58.613.629
|% -10,00
|
|METUR
|6,31
|7.106.271
|% -9,99
|
|MERIT
|172,40
|1.272.777
|% -9,97
|
|EPLAS
|27,50
|20.017.168
|% -9,95
|
|ATATP
|32,16
|338.453.619
|% -8,43
|
|KOZAL
|128,80
|1.712.578.891
|% 2,63
|
|THYAO
|14,46
|730.657.529
|% -0,69
|
|GARAN
|8,39
|628.845.524
|% 0,36
|
|KOZAA
|16,45
|424.357.708
|% 0,92
|
|ATATP
|32,16
|338.453.619
|% -8,43
|
|EKGYO
|2,08
|285.023.244
|% 1,96
|
|YKBNK
|2,27
|176.444.834
|% 0,00
|
|GARAN
|8,39
|628.845.524
|% 0,36
|
|IHLGM
|1,24
|86.779.417
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,64
|38.966.093
|% 3,23
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5010
|8,5024
|% -1,02
|
|Euro
|10,3637
|10,3684
|% -0,94
|
|Sterlin
|11,9863
|12,0464
|% -0,84
|
|Frank
|9,4770
|9,5341
|% -0,77
|
|Riyal
|2,2660
|2,2774
|% -0,77
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.878
|-10,51
|
|Altın Gr.
|515
|515
|-6,48
|
|Cumhuriyet
|3.410
|3.461
|-46,00
|
|Tam
|3.395
|3.481
|-43,99
|
|Yarım
|1.641
|1.684
|-21,28
|
|Çeyrek
|823
|842
|-10,64
|
|Gümüş.Ons
|27,66
|27,69
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,59
|7,59
|-0,08
|
|B. Petrol
|72,45
|72,45
|0,23
|