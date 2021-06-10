NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.06.2021 13:47
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Denetçisi
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Nazire KÖSE 22.04.2021 7
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941698
BIST
13:391.453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 3,69
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.456
En Düşük
1.450
13:398,5426
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0473
|Açılış
|: 8,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5984
En Düşük
8,5286
13:3910,4092
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0578
|Açılış
|: 10,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,4809
En Düşük
10,3938
13:39515,88
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -5,76
|Açılış
|: 515,88
|
|Önceki Kapanış
|: 521,64
|
521,79
En Düşük
515,79
BIST En Aktif Hisseler13:39
|EMKEL
|2,09
|3.802.101
|% 10,00
|
|GSDDE
|6,71
|3.606.350
|% 10,00
|
|MZHLD
|48,10
|3.215.047
|% 9,97
|
|BOBET
|4,87
|257.564.128
|% 9,93
|
|FENER
|35,82
|261.602.715
|% 7,83
|
|YESIL
|3,51
|55.747.896
|% -10,00
|
|METUR
|6,31
|7.059.943
|% -9,99
|
|EPLAS
|27,50
|11.184.818
|% -9,95
|
|ATATP
|32,52
|324.609.112
|% -7,40
|
|TKURU
|181,00
|4.191.010
|% -6,94
|
|KOZAL
|130,40
|1.451.494.103
|% 3,90
|
|THYAO
|14,41
|642.068.713
|% -1,03
|
|GARAN
|8,38
|599.810.506
|% 0,24
|
|KOZAA
|16,54
|384.543.399
|% 1,47
|
|ATATP
|32,52
|324.609.112
|% -7,40
|
|EKGYO
|2,08
|261.878.918
|% 1,96
|
|GARAN
|8,38
|599.810.506
|% 0,24
|
|YKBNK
|2,27
|157.179.065
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,25
|77.851.075
|% 0,81
|
|BOBET
|4,87
|257.564.128
|% 9,93
|
|13:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5404
|8,5426
|% -0,55
|
|Euro
|10,4037
|10,4092
|% -0,55
|
|Sterlin
|11,9959
|12,0561
|% -0,76
|
|Frank
|9,4906
|9,5478
|% -0,62
|
|Riyal
|2,2686
|2,2800
|% -0,65
|
|13:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.880
|-8,62
|
|Altın Gr.
|516
|516
|-5,52
|
|Cumhuriyet
|3.417
|3.469
|-38,00
|
|Tam
|3.399
|3.487
|-37,89
|
|Yarım
|1.643
|1.687
|-18,33
|
|Çeyrek
|824
|843
|-9,17
|
|Gümüş.Ons
|27,65
|27,68
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,59
|7,60
|-0,07
|
|B. Petrol
|72,32
|72,32
|0,10
|