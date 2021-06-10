NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.06.2021 13:47
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Denetçisi
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Nazire KÖSE 22.04.2021 7
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941700
BIST
13:371.453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 4,08
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.456
En Düşük
1.450
13:378,5408
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0491
|Açılış
|: 8,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5984
En Düşük
8,5286
13:3710,4088
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0582
|Açılış
|: 10,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,4809
En Düşük
10,3938
13:37516,12
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -5,52
|Açılış
|: 516,12
|
|Önceki Kapanış
|: 521,64
|
521,79
En Düşük
515,79
BIST En Aktif Hisseler13:35
|GSDDE
|6,71
|3.599.257
|% 10,00
|
|EMKEL
|2,09
|3.765.735
|% 10,00
|
|MZHLD
|48,10
|3.215.047
|% 9,97
|
|BOBET
|4,87
|257.470.775
|% 9,93
|
|EGEEN
|1.356,00
|33.329.087
|% 8,13
|
|YESIL
|3,51
|55.657.567
|% -10,00
|
|METUR
|6,31
|5.939.316
|% -9,99
|
|EPLAS
|28,00
|9.614.750
|% -8,32
|
|ATATP
|32,30
|322.551.024
|% -8,03
|
|TKURU
|180,50
|4.149.481
|% -7,20
|
|KOZAL
|129,80
|1.428.357.327
|% 3,43
|
|THYAO
|14,40
|633.320.228
|% -1,10
|
|GARAN
|8,38
|597.306.262
|% 0,24
|
|KOZAA
|16,50
|377.910.477
|% 1,23
|
|ATATP
|32,30
|322.551.024
|% -8,03
|
|EKGYO
|2,08
|248.863.796
|% 1,96
|
|GARAN
|8,38
|597.306.262
|% 0,24
|
|YKBNK
|2,26
|148.618.052
|% -0,44
|
|IHLGM
|1,25
|77.294.971
|% 0,81
|
|BOBET
|4,87
|257.470.775
|% 9,93
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5389
|8,5401
|% -0,58
|
|Euro
|10,4031
|10,4084
|% -0,56
|
|Sterlin
|12,0027
|12,0629
|% -0,70
|
|Frank
|9,4978
|9,5551
|% -0,55
|
|Riyal
|2,2705
|2,2819
|% -0,57
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.881
|-8,00
|
|Altın Gr.
|516
|516
|-5,47
|
|Cumhuriyet
|3.415
|3.467
|-40,00
|
|Tam
|3.399
|3.485
|-39,63
|
|Yarım
|1.643
|1.686
|-19,17
|
|Çeyrek
|824
|843
|-9,59
|
|Gümüş.Ons
|27,66
|27,69
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,60
|7,60
|-0,07
|
|B. Petrol
|72,37
|72,37
|0,15
|