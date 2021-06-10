NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.06.2021 13:49
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Denetçisi
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Nazire KÖSE 22.04.2021 7
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941706
BIST
14:191.453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 3,52
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.456
En Düşük
1.450
14:198,5241
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -0,0658
|Açılış
|: 8,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5984
En Düşük
8,5189
14:1910,3981
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0689
|Açılış
|: 10,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,4809
En Düşük
10,3874
14:19515,08
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -6,56
|Açılış
|: 515,08
|
|Önceki Kapanış
|: 521,64
|
521,79
En Düşük
514,72
BIST En Aktif Hisseler14:19
|EMKEL
|2,09
|3.883.508
|% 10,00
|
|GSDDE
|6,71
|3.669.954
|% 10,00
|
|BOBET
|4,87
|258.533.828
|% 9,93
|
|MZHLD
|47,30
|3.798.602
|% 8,14
|
|FENER
|35,92
|271.807.280
|% 8,13
|
|YESIL
|3,51
|56.937.723
|% -10,00
|
|METUR
|6,31
|7.076.293
|% -9,99
|
|MERIT
|172,40
|1.272.777
|% -9,97
|
|EPLAS
|28,10
|17.726.210
|% -7,99
|
|TKURU
|179,00
|4.905.823
|% -7,97
|
|KOZAL
|129,10
|1.631.979.698
|% 2,87
|
|THYAO
|14,45
|695.585.733
|% -0,76
|
|GARAN
|8,38
|618.608.847
|% 0,24
|
|KOZAA
|16,44
|413.308.903
|% 0,86
|
|ATATP
|32,50
|333.545.624
|% -7,46
|
|EKGYO
|2,08
|269.255.316
|% 1,96
|
|YKBNK
|2,27
|175.787.920
|% 0,00
|
|GARAN
|8,38
|618.608.847
|% 0,24
|
|IHLGM
|1,24
|79.221.474
|% 0,00
|
|BOBET
|4,87
|258.533.828
|% 9,93
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5222
|8,5241
|% -0,77
|
|Euro
|10,3922
|10,3981
|% -0,66
|
|Sterlin
|11,9910
|12,0511
|% -0,80
|
|Frank
|9,4899
|9,5470
|% -0,63
|
|Riyal
|2,2679
|2,2793
|% -0,68
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.878
|-10,79
|
|Altın Gr.
|516
|516
|-5,46
|
|Cumhuriyet
|3.416
|3.468
|-39,00
|
|Tam
|3.399
|3.484
|-40,21
|
|Yarım
|1.643
|1.686
|-19,45
|
|Çeyrek
|824
|843
|-9,73
|
|Gümüş.Ons
|27,65
|27,68
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,59
|7,60
|-0,08
|
|B. Petrol
|72,48
|72,48
|0,26
|
Seans Raporu
14:19
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14:31
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GSDDE, EMKEL, BOBET
-
14:31
Tabandan işlem gören hisse senetleri : METUR, YESIL, MERIT