NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
07.07.2022 17:02
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik Tarihi
BIST-KYD DIBS TUM 75 23/11/2020 01.01.2021
BIST-KYD OSBA SABIT 5 23/11/2020 01.01.2021
BIST-KYD REPO (BRUT) 10 23/11/2020 01.01.2021
BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL 10 23/11/2020 01.01.2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043164
BIST
17:032.424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 16,14
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.429
En Düşük
2.404
17:0317,2638
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0483
|Açılış
|: 17,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3080
En Düşük
17,1857
17:0317,6328
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0848
|Açılış
|: 17,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7159
En Düşük
17,5271
17:03968,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 6,02
|Açılış
|: 968,83
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler17:03
|IZFAS
|2,47
|3.271.714
|% 9,99
|
|RUBNS
|15,12
|5.391.671
|% 9,96
|
|SMRTG
|27,44
|112.219.898
|% 9,94
|
|FONET
|13,92
|25.926.695
|% 9,87
|
|YAYLA
|4,76
|62.670.234
|% 9,43
|
|ROYAL
|2,85
|174.845
|% -6,86
|
|ULUSE
|177,90
|11.676.977
|% -4,51
|
|RODRG
|19,76
|334.879
|% -3,98
|
|AKSGY
|2,92
|20.365.351
|% -3,63
|
|KZBGY
|85,95
|3.663.886
|% -3,43
|
|THYAO
|49,22
|3.385.726.348
|% 1,65
|
|SISE
|21,48
|1.112.173.907
|% 0,56
|
|EREGL
|26,28
|1.076.656.768
|% -1,43
|
|TUPRS
|243,30
|972.464.297
|% -0,61
|
|SASA
|41,02
|711.082.373
|% 1,79
|
|EKGYO
|2,83
|636.548.235
|% 2,54
|
|YKBNK
|4,32
|618.190.231
|% 3,10
|
|ODAS
|2,84
|306.080.373
|% 2,53
|
|ISCTR
|4,54
|338.092.468
|% 2,25
|
|AKBNK
|8,10
|594.244.909
|% 2,40
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2351
|17,2638
|% 0,28
|
|Euro
|17,5692
|17,6328
|% 0,48
|
|Sterlin
|20,6050
|20,7083
|% 0,70
|
|Frank
|17,6444
|17,7507
|% -0,09
|
|Riyal
|4,5754
|4,5983
|% 0,07
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.749
|9,83
|
|Altın Gr.
|969
|969
|6,54
|
|Cumhuriyet
|6.483
|6.581
|-55,00
|
|Tam
|6.501
|6.591
|-17,00
|
|Yarım
|3.182
|3.223
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.594
|1.611
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,46
|19,48
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|10,79
|10,80
|0,15
|
|B. Petrol
|105
|105
|4,54
|
Seans Raporu
17:03
daha fazla
-
17:18FENER
Yüzde 5.20 oranında artışla 48.14 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 507, 632 adet işlem
-
17:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 11 artarak (% 0.35 ) 2, 614
-
17:17XU100
Endeks 2, 426 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 75 üstünde . İşlem hacmi 19, 687.00 milyon TL de
-
17:16SANKO
Yüzde 4.23 oranında artışla 9.85 lira fiyatla işlem gören hissede 512, 070 adet işlem
-
17:13NTHOL
Yüzde 4.18 oranında artışla 11.22 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 390, 648 adet işlem