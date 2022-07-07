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NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

07.07.2022 17:02
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik Tarihi
BIST-KYD DIBS TUM 75 23/11/2020 01.01.2021
BIST-KYD OSBA SABIT 5 23/11/2020 01.01.2021
BIST-KYD REPO (BRUT) 10 23/11/2020 01.01.2021
BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL 10 23/11/2020 01.01.2021




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043164


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BIST En Aktif Hisseler17:03
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IZFAS 2,47 3.271.714 % 9,99  
RUBNS 15,12 5.391.671 % 9,96  
SMRTG 27,44 112.219.898 % 9,94  
FONET 13,92 25.926.695 % 9,87  
YAYLA 4,76 62.670.234 % 9,43  
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17:03 Alış Satış %  
Dolar 17,2351 17,2638 % 0,28  
Euro 17,5692 17,6328 % 0,48  
Sterlin 20,6050 20,7083 % 0,70  
Frank 17,6444 17,7507 % -0,09  
Riyal 4,5754 4,5983 % 0,07  
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17:03 Alış Satış %  
Altın Ons 1.748 1.749 9,83  
Altın Gr. 969 969 6,54  
Cumhuriyet 6.483 6.581 -55,00  
Tam 6.501 6.591 -17,00  
Yarım 3.182 3.223 -8,00  
Çeyrek 1.594 1.611 -4,00  
Gümüş.Ons 19,46 19,48 0,26  
Gümüş Gr. 10,79 10,80 0,15  
B. Petrol 105 105 4,54  
Seans Raporu 17:03
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