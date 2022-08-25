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NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

25.08.2022 18:12
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görevi Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Murat ATAR Fon Kurulu Başkanı 11.02.2021 21 Hayır
Sema DOLAŞOĞLU Fon Kurulu Üyesi 17.03.2017 24 Hayır
Mehmet Fatih SUBAŞILAR Fon Kurulu Üyesi 11.02.2021 21 Hayır
Mert Mustafa NİŞEL Fon Kurulu Üyesi 14.07.2022 15 Evet




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058385


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EKIZ 10,45 1.411.867 % 10,00  
BRMEN 2,20 576.193 % 10,00  
VAKBN 5,50 588.899.712 % 10,00  
VAKFN 3,19 296.625.061 % 10,00  
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Tam 6.861 6.923 8,00  
Yarım 3.343 3.385 4,00  
Çeyrek 1.677 1.692 2,00  
Gümüş.Ons 19,20 19,22 0,10  
Gümüş Gr. 11,21 11,23 0,06  
B. Petrol 101 101 -0,66  
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