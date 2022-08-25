NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
25.08.2022 18:14
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görevi Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Murat ATAR Fon Kurulu Başkanı 11.02.2021 21 Hayır
Sema DOLAŞOĞLU Fon Kurulu Üyesi 10.12.2010 24 Hayır
Mehmet Fatih SUBAŞILAR Fon Kurulu Üyesi 11.02.2021 21 Hayır
Mert Mustafa NİŞEL Fon Kurulu Üyesi 14.07.2022 15 Hayır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058392
BIST
18:053.137
En Yüksek
|Değişim
|: 2,50%
|| 76,47
|Açılış
|: 3.076
|
|Önceki Kapanış
|: 3.060
|
3.146
En Düşük
3.075
18:0518,1694
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0277
|Açılış
|: 18,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,1795
En Düşük
18,1333
18:0518,1397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0479
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0500
|
18,2374
En Düşük
18,0804
18:051.026,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 4,91
|Açılış
|: 1.026,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,65
|
1.031,38
En Düşük
1.020,72
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HALKB
|6,49
|1.526.164.539
|% 10,00
|
|EKIZ
|10,45
|1.411.867
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,20
|576.193
|% 10,00
|
|VAKBN
|5,50
|588.899.712
|% 10,00
|
|VAKFN
|3,19
|296.625.061
|% 10,00
|
|SNPAM
|11,70
|1.213.040
|% -10,00
|
|COSMO
|29,28
|2.862.501
|% -9,96
|
|TSPOR
|5,90
|464.707.815
|% -7,23
|
|OBASE
|16,25
|214.451.212
|% -6,72
|
|KIMMR
|5,70
|71.860.968
|% -5,94
|
|ISCTR
|7,84
|8.489.851.552
|% 4,12
|
|THYAO
|70,30
|7.057.708.534
|% 2,40
|
|YKBNK
|6,56
|5.349.905.132
|% 8,61
|
|AKBNK
|11,98
|5.291.630.456
|% 8,22
|
|GARAN
|25,76
|3.264.115.960
|% 9,99
|
|ISCTR
|7,84
|8.489.851.552
|% 4,12
|
|YKBNK
|6,56
|5.349.905.132
|% 8,61
|
|EKGYO
|3,84
|2.651.223.803
|% 1,05
|
|AKBNK
|11,98
|5.291.630.456
|% 8,22
|
|DOHOL
|5,30
|1.727.016.172
|% 7,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1547
|18,1694
|% 0,15
|
|Euro
|18,1063
|18,1397
|% 0,26
|
|Sterlin
|21,4324
|21,5398
|% 0,49
|
|Frank
|18,7861
|18,8993
|% 0,51
|
|Riyal
|4,8211
|4,8452
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|7,25
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.027
|4,93
|
|Cumhuriyet
|6.820
|6.923
|24,00
|
|Tam
|6.866
|6.932
|17,00
|
|Yarım
|3.346
|3.389
|8,00
|
|Çeyrek
|1.678
|1.694
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,23
|19,26
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,23
|11,25
|0,08
|
|B. Petrol
|100
|100
|-0,93
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 66, 67 artarak (% 2.46 ) 2, 782
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SEYKM, UTPYA, ULUFA, HKTM, QNBFB, BRMEN, VAKBN, HEDEF, HALKB, DOGUB
-
17:57
EKIZ, ALBRK, KLNMA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
AYDEM, SANFM, TSPOR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
Bu seansda işlem gören 270 hisse senedinden 186 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 74 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 10 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem