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NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

26.12.2022 19:27
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görevi Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Mert Mustafa NİŞEL Fon Kurulu Başkanı 15.12.2022 15 Hayır
Sema DOLAŞOĞLU Fon Kurulu Üyesi 17.03.2017 24 Hayır
Mehmet Fatih SUBAŞILAR Fon Kurulu Üyesi 11.02.2021 21 Hayır
Safiye YEŞİLIRMAK Fon Kurulu Üyesi 15.12.2022 10 Hayır

İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Safiye Yeşilırmak Birim Yöneticisi 212 334 05 00 Fonvetakasoperasyonlari@nnhayatemeklilik.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089696


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Yarım 3.545 3.610 32,00  
Çeyrek 1.778 1.804 16,00  
Gümüş.Ons 23,71 23,75 0,00  
Gümüş Gr. 14,23 14,25 0,01  
B. Petrol 84,54 84,54 3,56  
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