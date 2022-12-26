NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
26.12.2022 19:27
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görevi Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Mert Mustafa NİŞEL Fon Kurulu Başkanı 15.12.2022 15 Hayır
Sema DOLAŞOĞLU Fon Kurulu Üyesi 08.11.2016 24 Hayır
Mehmet Fatih SUBAŞILAR Fon Kurulu Üyesi 11.02.2021 21 Hayır
Safiye YEŞİLIRMAK Fon Kurulu Üyesi 15.12.2022 10 Hayır
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Safiye Yeşilırmak Birim Yöneticisi 0212 334 05 00 Fonvetakasoperasyonlari@nnhayatemeklilik.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089704
BIST
18:055.504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 49,30
|Açılış
|: 5.517
|
|Önceki Kapanış
|: 5.455
|
5.549
En Düşük
5.480
18:0518,6628
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,7022
En Düşük
18,6223
18:0519,8907
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0224
|Açılış
|: 20,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9900
|
19,8948
En Düşük
19,8472
18:051.080,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,88
|Açılış
|: 1.080,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.078,93
|
1.081,77
En Düşük
1.078,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TERA
|13,31
|10.487.189
|% 10,00
|
|YESIL
|5,39
|57.587.068
|% 10,00
|
|NATEN
|201,30
|86.493.575
|% 10,00
|
|BRKVY
|30,36
|4.500.870
|% 10,00
|
|CMBTN
|574,30
|54.915.420
|% 10,00
|
|IMASM
|270,00
|61.443.365
|% -10,00
|
|UZERB
|170,10
|2.145.575
|% -10,00
|
|KONTR
|153,10
|359.640.792
|% -8,54
|
|OZSUB
|20,82
|69.267.642
|% -8,12
|
|ALFAS
|298,20
|427.139.910
|% -6,64
|
|ENKAI
|32,30
|7.748.571.427
|% 5,21
|
|PETKM
|20,48
|7.117.181.308
|% 4,33
|
|THYAO
|145,00
|6.301.883.747
|% 2,26
|
|ASELS
|59,20
|4.652.320.500
|% 2,07
|
|EKGYO
|8,55
|3.787.032.792
|% 0,47
|
|EKGYO
|8,55
|3.787.032.792
|% 0,47
|
|PETKM
|20,48
|7.117.181.308
|% 4,33
|
|ENKAI
|32,30
|7.748.571.427
|% 5,21
|
|YKBNK
|12,10
|2.786.528.921
|% -0,08
|
|DOHOL
|10,55
|2.230.419.944
|% 5,61
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6527
|18,6628
|% 0,00
|
|Euro
|19,8106
|19,8907
|% 0,11
|
|Sterlin
|22,4779
|22,5906
|% 0,20
|
|Frank
|19,9772
|20,0975
|% 0,18
|
|Riyal
|4,9548
|4,9797
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.799
|-0,01
|
|Altın Gr.
|1.079
|1.080
|0,71
|
|Cumhuriyet
|7.285
|7.395
|5,00
|
|Tam
|7.321
|7.372
|54,00
|
|Yarım
|3.545
|3.610
|32,00
|
|Çeyrek
|1.778
|1.804
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,75
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|14,22
|14,24
|0,00
|
|B. Petrol
|84,54
|84,54
|3,56
|
Seans Raporu
18:05
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17:58EUYO
Yüzde 8.86 oranında artışla 4.67 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 690, 077 adet işlem
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17:57PAMEL
Yüzde 4.33 oranında artışla 248.00 lira fiyatla işlem gören hissede 75, 998 adet işlem
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 55, 65 artarak (% 1.16 ) 4, 861
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17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ULUFA, PENTA, TERA, UMPAS, VKING, YESIL, BRKO, CMBTN, ADEL, YYAPI
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17:56
ADEL, PSDTC, CMBTN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında