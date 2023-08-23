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NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

23.08.2023 07:33
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görevi Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Mert Mustafa NİŞEL Fon Kurulu Başkanı 15.12.2022 15 Hayır
Orhun VİRLAN Fon Kurulu Üyesi 14.04.2023 20 Hayır
Mehmet Fatih SUBAŞILAR Fon Kurulu Üyesi 11.02.2021 21 Hayır
Tankut NAZİLLİ Fon Kurulu Üyesi 14.04.2023 8 Hayır
Erkan ÖĞEÇ Fon Kurulu Üyesi 04.07.2023 25 Hayır




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188487


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POLTK 5.826,00 32.327.584 % 0,01  
SNKRN 26,50 2.227.387 % 0,00  
SUMAS 141,50 2.505.281 % 0,00  
UMPAS 5,50 1.790.558 % 0,00  
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Riyal 7,2294 7,2657 % 0,10  
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Altın Gr. 1.664 1.664 6,45  
Cumhuriyet 11.419 11.591 48,00  
Tam 11.223 11.351 32,00  
Yarım 5.629 5.702 16,00  
Çeyrek 2.806 2.851 8,00  
Gümüş.Ons 23,63 23,66 0,24  
Gümüş Gr. 20,66 20,68 0,22  
B. Petrol 84,02 84,02 -0,01  
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