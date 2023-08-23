NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
23.08.2023 07:36
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görevi Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Mert Mustafa NİŞEL Fon Kurulu Başkanı 15.12.2022 15 Hayır
Orhun VİRLAN Fon Kurulu Üyesi 14.04.2023 20 Hayır
Mehmet Fatih SUBAŞILAR Fon Kurulu Üyesi 11.02.2021 21 Hayır
Tankut NAZİLLİ Fon Kurulu Üyesi 14.04.2023 8 Hayır
Erkan ÖĞEÇ Fon Kurulu Üyesi 04.07.2023 25 Hayır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188492
BIST
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18:057.771
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 7.771
|
0
En Yüksek
0
18:0527,2057
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0205
|Açılış
|: 27,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1950
|
27,2837
En Düşük
27,1377
18:0529,5917
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,1079
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,9182
En Düşük
29,4421
18:051.664,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 7,09
|Açılış
|: 1.664,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,82
|
1.669,11
En Düşük
1.655,72
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NTGAZ
|40,98
|356.198.551
|% 100,00
|
|POLTK
|5.826,00
|32.327.584
|% 0,01
|
|SNKRN
|26,50
|2.227.387
|% 0,00
|
|UMPAS
|5,50
|1.790.558
|% 0,00
|
|SUMAS
|141,50
|2.505.281
|% 0,00
|
|CMENT
|133,00
|2.600.424
|% 0,00
|
|CASA
|97,00
|3.355.582
|% 0,00
|
|ISBTR
|49.500,00
|649.000
|% 0,00
|
|EKIZ
|36,46
|2.247.589
|% 0,00
|
|KERVN
|1,23
|3.431.459
|% 0,00
|
|TUPRS
|139,00
|13.738.910.168
|% 0,00
|
|THYAO
|254,90
|12.206.465.454
|% 0,00
|
|EREGL
|44,58
|7.958.220.256
|% 0,00
|
|TCELL
|58,75
|6.688.912.716
|% 0,00
|
|KOZAL
|27,40
|6.188.069.732
|% 0,00
|
|YKBNK
|15,46
|5.523.268.581
|% 0,00
|
|ZOREN
|4,98
|1.653.902.391
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,90
|2.659.732.555
|% 0,00
|
|SKBNK
|3,95
|1.186.042.641
|% 0,00
|
|KOZAL
|27,40
|6.188.069.732
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1972
|27,2027
|% 0,06
|
|Euro
|29,5752
|29,5962
|% 0,38
|
|Sterlin
|34,5512
|34,7245
|% 0,16
|
|Frank
|30,7752
|30,9606
|% 0,11
|
|Riyal
|7,2296
|7,2658
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.905
|7,07
|
|Altın Gr.
|1.665
|1.666
|7,73
|
|Cumhuriyet
|11.419
|11.591
|48,00
|
|Tam
|11.227
|11.357
|38,00
|
|Yarım
|5.631
|5.704
|18,00
|
|Çeyrek
|2.807
|2.852
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,68
|23,70
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|20,68
|20,71
|0,25
|
|B. Petrol
|83,94
|83,94
|-0,09
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59AVTUR
Yüzde -3.75 oranında düşüşle 7.95 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 204, 621 adet işlem
-
17:58SEKUR
Yüzde 9.97 oranında artışla 25.82 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 170, 219 adet işlem
-
17:57BFREN
Yüzde 4.73 oranında artışla 6, 923.80 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 385 adet işlem
-
17:56VKFYO
Yüzde 9.94 oranında artışla 29.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 640, 918 adet işlem
-
17:55KOZAL
Yüzde 4.68 oranında artışla 27.74 lira fiyatla işlem gören hissede 207, 824, 248 adet işlem