NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
28.02.2024 11:26
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Değeri 6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252583
BIST
'
13:239.209
En Düşük
|Değişim
|: 0,33%
|| 29,96
|Açılış
|: 9.185
|
|Önceki Kapanış
|: 9.179
|
9.111
En Yüksek
9.223
13:2331,1858
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0421
|Açılış
|: 31,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2450
|
31,3872
En Düşük
31,0687
13:2333,7669
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0416
|Açılış
|: 33,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,8000
|
34,0887
En Düşük
33,6740
13:232.030,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -2,10
|Açılış
|: 2.030,91
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033,01
|
2.049,92
En Düşük
2.029,19
BIST En Aktif Hisseler13:23
|KTLEV
|132,00
|408.666.505
|% 10,00
|
|INVEO
|49,94
|302.774.506
|% 10,00
|
|YAYLA
|17,27
|65.068.029
|% 10,00
|
|EDATA
|36,30
|86.111.086
|% 10,00
|
|BRKVY
|181,50
|24.246.265
|% 10,00
|
|SNKRN
|45,00
|2.741.375
|% -9,96
|
|DESPC
|46,10
|25.313.547
|% -9,34
|
|KBORU
|172,60
|321.866.906
|% -6,50
|
|FMIZP
|332,00
|101.291.424
|% -6,28
|
|DMSAS
|6,83
|98.668.134
|% -6,05
|
|THYAO
|281,75
|5.212.175.758
|% 0,54
|
|EREGL
|46,56
|4.732.928.873
|% -0,85
|
|KCAER
|64,75
|2.673.004.759
|% -0,46
|
|MIATK
|78,60
|2.265.075.371
|% -0,51
|
|PGSUS
|862,00
|2.242.377.468
|% 4,04
|
|ZOREN
|5,50
|686.548.290
|% 2,23
|
|EKGYO
|11,41
|1.302.023.951
|% 0,97
|
|ISCTR
|11,10
|1.190.591.538
|% -0,63
|
|EREGL
|46,56
|4.732.928.873
|% -0,85
|
|ADESE
|3,00
|225.745.700
|% 6,38
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,1825
|31,1858
|% 0,14
|
|Euro
|33,7476
|33,7669
|% -0,12
|
|Sterlin
|39,2863
|39,4833
|% -0,22
|
|Frank
|35,2696
|35,4820
|% -0,00
|
|Riyal
|8,2940
|8,3356
|% 0,18
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,31
|22,35
|% 0,66
|
|Platin
|884,29
|886,08
|% 0,66
|
|Paladyum
|917,25
|920,36
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,82
|81,82
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.025,56
|2.025,91
|% 0,66
|