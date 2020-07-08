NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
08.07.2020 18:38
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,542
Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,5369
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
94425,88
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 2,63
Brüt Getiri (%)
% 5,13
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
94425,88
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 3
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857409
BIST
18:05118.713
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -626,34
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
118.577
18:056,8630
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0053
|Açılış
|: 6,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8673
En Düşük
6,8525
18:057,7778
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0408
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7906
En Düşük
7,7149
18:05399,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 3,39
|Açılış
|: 399,36
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
401,32
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|833,80
|34.591.465
|% 10,00
|
|KRDMA
|4,62
|26.914.755
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.159.175
|% 10,00
|
|MRSHL
|89,75
|26.296.256
|% 9,99
|
|PEKGY
|10,68
|5.279.541
|% 9,99
|
|SNPAM
|9,63
|10.222.964
|% -9,92
|
|SONME
|8,36
|20.909.881
|% -9,62
|
|OZGYO
|2,48
|91.363.953
|% -8,15
|
|MARTI
|1,38
|36.408.794
|% -8,00
|
|FENER
|12,79
|104.096.275
|% -7,18
|
|EKGYO
|2,28
|2.495.910.609
|% 1,79
|
|KRDMD
|3,27
|1.989.429.001
|% 2,51
|
|SISE
|6,37
|1.654.384.225
|% -1,85
|
|GARAN
|8,16
|1.593.357.699
|% -1,92
|
|PETKM
|4,28
|1.418.482.028
|% -3,17
|
|EKGYO
|2,28
|2.495.910.609
|% 1,79
|
|KRDMD
|3,27
|1.989.429.001
|% 2,51
|
|PETKM
|4,28
|1.418.482.028
|% -3,17
|
|IHLGM
|1,86
|528.429.949
|% -1,06
|
|SISE
|6,37
|1.654.384.225
|% -1,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6149
|8,6581
|% 0,42
|
|Frank
|7,2868
|7,3307
|% 0,52
|
|Riyal
|1,8244
|1,8335
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|16,98
|
|Altın Gr.
|400
|400
|4,20
|
|Cumhuriyet
|2.591
|2.613
|29,00
|
|Tam
|2.666
|2.681
|29,70
|
|Yarım
|1.295
|1.311
|14,50
|
|Çeyrek
|648
|657
|7,30
|
|Gümüş.Ons
|18,65
|18,68
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|4,12
|4,13
|0,09
|
|B. Petrol
|43,05
|43,05
|-0,03
|