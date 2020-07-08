NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
08.07.2020 18:39
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,9498
Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,9527
Varsa İade Tutarı (TL)
8851,38
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
85641,39
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 2,93
Brüt Getiri (%)
% 8,21
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
85641,39
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 3
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857413
BIST
18:05118.713
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -626,34
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
118.577
18:056,8642
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0065
|Açılış
|: 6,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8673
En Düşük
6,8525
18:057,7828
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0458
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7906
En Düşük
7,7149
18:05399,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 3,76
|Açılış
|: 399,74
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
401,32
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|PEKGY
|10,68
|5.306.241
|% 9,99
|
|LIDFA
|3,56
|26.348.382
|% 9,88
|
|ORMA
|7,36
|975.383
|% 9,85
|
|IZFAS
|2,90
|2.753.209
|% 9,85
|
|KUYAS
|3,24
|99.540.313
|% 9,83
|
|ODAS
|2,71
|554.364.071
|% -5,24
|
|OYAKC
|9,42
|331.715.623
|% -4,56
|
|BAYRK
|7,14
|5.021.940
|% -4,29
|
|MTRYO
|2,72
|25.332.999
|% -4,23
|
|YAYLA
|3,17
|25.502.497
|% -4,23
|
|ODAS
|2,71
|554.364.071
|% -5,24
|
|IHLGM
|1,86
|532.161.978
|% -1,06
|
|MPARK
|23,10
|455.091.453
|% 7,84
|
|OYAKC
|9,42
|331.715.623
|% -4,56
|
|NATEN
|26,12
|155.463.013
|% -1,28
|
|IHLGM
|1,86
|532.161.978
|% -1,06
|
|ODAS
|2,71
|554.364.071
|% -5,24
|
|OYAKC
|9,42
|331.715.623
|% -4,56
|
|HLGYO
|2,34
|69.996.981
|% -2,09
|
|MPARK
|23,10
|455.091.453
|% 7,84
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6098
|8,6529
|% 0,36
|
|Frank
|7,2836
|7,3274
|% 0,48
|
|Riyal
|1,8241
|1,8333
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|15,88
|
|Altın Gr.
|399
|399
|3,39
|
|Cumhuriyet
|2.585
|2.608
|23,90
|
|Tam
|2.661
|2.676
|24,50
|
|Yarım
|1.293
|1.309
|12,00
|
|Çeyrek
|646
|655
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,63
|18,66
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|4,10
|4,10
|0,07
|
|B. Petrol
|42,88
|42,88
|-0,20
|