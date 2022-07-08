NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
08.07.2022 10:28
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,5345
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,6264
Varsa İade Tutarı (TL)
4651,84
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
633,34
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 2
Brüt Getiri (%)
% 26,76
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
633,34
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 3
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044216
BIST
11:462.436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 10,02
|Açılış
|: 2.425
|
|Önceki Kapanış
|: 2.426
|
2.440
En Düşük
2.423
11:4617,3281
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0601
|Açılış
|: 17,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2600
|
17,3281
En Düşük
17,1768
11:4617,5240
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0390
|Açılış
|: 17,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5700
|
17,6068
En Düşük
17,4369
11:46967,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,43
|Açılış
|: 967,81
|
|Önceki Kapanış
|: 965,38
|
970,53
En Düşük
961,56
BIST En Aktif Hisseler11:46
|IHAAS
|26,98
|3.039.628
|% 9,94
|
|IZFAS
|2,71
|1.588.509
|% 9,72
|
|CANTE
|53,40
|23.656.416
|% 8,10
|
|FONET
|15,03
|9.944.273
|% 7,90
|
|PSGYO
|10,59
|91.868.358
|% 7,73
|
|ISGYO
|15,15
|48.463.100
|% -5,08
|
|IZINV
|17,02
|3.335.295
|% -4,81
|
|BIOEN
|7,51
|14.839.019
|% -4,33
|
|MZHLD
|83,25
|6.661.576
|% -3,31
|
|DERHL
|9,04
|8.475.588
|% -3,21
|
|THYAO
|49,46
|1.024.117.180
|% 0,53
|
|SISE
|21,58
|490.883.160
|% 0,75
|
|EREGL
|26,58
|489.119.793
|% 1,37
|
|SMRTG
|28,48
|313.073.135
|% 3,79
|
|KRDMD
|10,75
|300.168.537
|% 1,80
|
|EKGYO
|2,83
|108.006.592
|% -0,35
|
|YKBNK
|4,28
|162.343.596
|% -0,93
|
|KRDMD
|10,75
|300.168.537
|% 1,80
|
|SISE
|21,58
|490.883.160
|% 0,75
|
|THYAO
|49,46
|1.024.117.180
|% 0,53
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3050
|17,3281
|% 0,35
|
|Euro
|17,5098
|17,5240
|% -0,22
|
|Sterlin
|20,6170
|20,7204
|% -0,32
|
|Frank
|17,6498
|17,7561
|% 0,06
|
|Riyal
|4,5992
|4,6223
|% 0,37
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.736
|-4,61
|
|Altın Gr.
|967
|968
|2,13
|
|Cumhuriyet
|6.495
|6.593
|-43,00
|
|Tam
|6.497
|6.592
|6,00
|
|Yarım
|3.180
|3.223
|3,00
|
|Çeyrek
|1.593
|1.611
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,08
|19,12
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,64
|-0,04
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,39
|