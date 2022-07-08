NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
08.07.2022 10:29
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,5345
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,4741
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
18934,82
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 2,64
Brüt Getiri (%)
% 28,06
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
18934,82
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 3
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044228
BIST
10:372.432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 6,93
|Açılış
|: 2.425
|
|Önceki Kapanış
|: 2.426
|
2.432
En Düşük
2.423
10:3717,3167
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0487
|Açılış
|: 17,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3219
En Düşük
17,1768
10:3717,4777
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0853
|Açılış
|: 17,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,6068
En Düşük
17,4369
10:37968,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,25
|Açılış
|: 968,63
|
|Önceki Kapanış
|: 965,38
|
970,53
En Düşük
961,56
BIST En Aktif Hisseler10:37
|RUBNS
|16,63
|29.442.933
|% 9,99
|
|IZFAS
|2,71
|921.880
|% 9,72
|
|AYES
|21,48
|3.093
|% 7,19
|
|FONET
|14,90
|5.393.765
|% 6,96
|
|BALAT
|12,90
|39.319
|% 6,52
|
|ISGYO
|15,49
|20.115.046
|% -2,94
|
|IZINV
|17,38
|1.219.576
|% -2,80
|
|BASCM
|3,50
|8.691
|% -2,78
|
|MZHLD
|84,10
|3.560.205
|% -2,32
|
|YONGA
|21,50
|20.920
|% -2,09
|
|SISE
|21,64
|367.225.799
|% 1,03
|
|THYAO
|49,12
|357.206.419
|% -0,16
|
|SMRTG
|29,04
|224.207.023
|% 5,83
|
|EREGL
|26,24
|149.937.602
|% 0,08
|
|YKBNK
|4,30
|109.497.493
|% -0,46
|
|YKBNK
|4,30
|109.497.493
|% -0,46
|
|EKGYO
|2,83
|49.906.824
|% -0,35
|
|SISE
|21,64
|367.225.799
|% 1,03
|
|ADESE
|0,74
|10.851.239
|% 1,37
|
|IHLAS
|0,53
|7.206.408
|% 6,00
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3108
|17,3167
|% 0,28
|
|Euro
|17,4686
|17,4777
|% -0,49
|
|Sterlin
|20,6541
|20,7577
|% -0,14
|
|Frank
|17,6370
|17,7432
|% -0,02
|
|Riyal
|4,5971
|4,6201
|% 0,32
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.740
|-0,22
|
|Altın Gr.
|969
|969
|3,55
|
|Cumhuriyet
|6.495
|6.593
|-43,00
|
|Tam
|6.499
|6.591
|5,00
|
|Yarım
|3.181
|3.223
|3,00
|
|Çeyrek
|1.593
|1.611
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,14
|19,18
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,67
|10,69
|0,00
|
|B. Petrol
|105
|105
|-0,02
|
Seans Raporu
10:37
daha fazla
-
10:50COSMO
Yüzde 5.00 oranında artışla 10.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 124 adet işlem
-
10:49SMRTG
Yüzde 5.69 oranında artışla 29.00 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 663, 292 adet işlem
-
10:48XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 43 artarak (% 0.05 ) 2, 614
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10:48XU100
Endeks 2, 429 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 15 üstünde . İşlem hacmi 2, 851.00 milyon TL de
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10:48RUBNS
Yüzde 9.99 oranında artışla 16.63 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 782, 573 adet işlem