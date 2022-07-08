NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
08.07.2022 10:29
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,5345
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,4435
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
30211,25
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 7,52
Brüt Getiri (%)
% 35,02
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
30211,25
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 8
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044229
BIST
10:332.429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 3,02
|Açılış
|: 2.425
|
|Önceki Kapanış
|: 2.426
|
2.430
En Düşük
2.423
10:3317,3218
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0538
|Açılış
|: 17,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3219
En Düşük
17,1768
10:3317,4709
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0921
|Açılış
|: 17,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,6068
En Düşük
17,4369
10:33968,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 2,92
|Açılış
|: 968,60
|
|Önceki Kapanış
|: 965,38
|
970,53
En Düşük
961,56
BIST En Aktif Hisseler10:31
|RUBNS
|16,63
|26.250.405
|% 9,99
|
|IZFAS
|2,71
|849.840
|% 9,72
|
|AYES
|21,48
|3.093
|% 7,19
|
|FONET
|14,90
|5.245.739
|% 6,96
|
|BALAT
|12,90
|39.319
|% 6,52
|
|ISGYO
|15,50
|19.299.441
|% -2,88
|
|BASCM
|3,50
|8.691
|% -2,78
|
|IZINV
|17,39
|1.178.472
|% -2,74
|
|MZHLD
|84,00
|2.798.281
|% -2,44
|
|YONGA
|21,50
|20.920
|% -2,09
|
|SISE
|21,66
|357.696.287
|% 1,12
|
|THYAO
|49,10
|325.182.772
|% -0,20
|
|SMRTG
|29,08
|218.507.915
|% 5,98
|
|EREGL
|26,24
|137.375.049
|% 0,08
|
|YKBNK
|4,31
|103.188.714
|% -0,23
|
|YKBNK
|4,31
|103.188.714
|% -0,23
|
|EKGYO
|2,82
|49.592.747
|% -0,70
|
|SISE
|21,66
|357.696.287
|% 1,12
|
|IHLAS
|0,53
|7.185.294
|% 6,00
|
|ODAS
|2,83
|25.265.214
|% 0,00
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3064
|17,3181
|% 0,29
|
|Euro
|17,4508
|17,4633
|% -0,57
|
|Sterlin
|20,6547
|20,7583
|% -0,14
|
|Frank
|17,6454
|17,7517
|% 0,03
|
|Riyal
|4,5964
|4,6195
|% 0,31
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.741
|0,32
|
|Altın Gr.
|969
|970
|4,20
|
|Cumhuriyet
|6.495
|6.593
|-43,00
|
|Tam
|6.502
|6.595
|9,00
|
|Yarım
|3.182
|3.225
|5,00
|
|Çeyrek
|1.594
|1.612
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,16
|19,19
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,68
|10,70
|0,01
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,33
|