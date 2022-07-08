NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
08.07.2022 10:29
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,179
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,2845
Varsa İade Tutarı (TL)
11377,6
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
1718,79
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 5,6
Brüt Getiri (%)
% 31,12
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
1718,79
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 10
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044230
BIST
11:522.438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 11,98
|Açılış
|: 2.425
|
|Önceki Kapanış
|: 2.426
|
2.440
En Düşük
2.423
11:5217,3228
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0548
|Açılış
|: 17,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2600
|
17,3228
En Düşük
17,1768
11:5217,5162
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0468
|Açılış
|: 23,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4500
|
17,6068
En Düşük
17,4369
11:5210,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,03
|Açılış
|: 10,65
|
|Önceki Kapanış
|: 10,68
|
10,76
En Düşük
10,59
BIST En Aktif Hisseler11:52
|IHAAS
|26,98
|3.103.652
|% 9,94
|
|IZFAS
|2,71
|1.612.157
|% 9,72
|
|FONET
|15,20
|10.513.857
|% 9,12
|
|ETILR
|7,18
|2.968.971
|% 7,97
|
|PSGYO
|10,58
|93.027.614
|% 7,63
|
|IZINV
|16,93
|3.725.558
|% -5,31
|
|ISGYO
|15,13
|53.509.273
|% -5,20
|
|EGEEN
|2.105,40
|72.001.726
|% -4,95
|
|DERHL
|9,00
|9.054.010
|% -3,64
|
|BIOEN
|7,61
|25.035.441
|% -3,06
|
|THYAO
|49,48
|1.074.330.920
|% 0,57
|
|EREGL
|26,52
|511.078.413
|% 1,14
|
|SISE
|21,62
|504.908.348
|% 0,93
|
|KRDMD
|10,78
|336.171.026
|% 2,08
|
|SMRTG
|28,70
|322.819.322
|% 4,59
|
|EKGYO
|2,82
|109.425.979
|% -0,70
|
|YKBNK
|4,29
|164.111.916
|% -0,69
|
|KRDMD
|10,78
|336.171.026
|% 2,08
|
|SISE
|21,62
|504.908.348
|% 0,93
|
|ODAS
|2,83
|65.091.473
|% 0,00
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3094
|17,3228
|% 0,32
|
|Euro
|17,5042
|17,5162
|% -0,27
|
|Sterlin
|20,6223
|20,7257
|% -0,30
|
|Frank
|17,6547
|17,7611
|% 0,08
|
|Riyal
|4,5989
|4,6219
|% 0,36
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|967
|967
|2,01
|
|Cumhuriyet
|6.495
|6.593
|-43,00
|
|Tam
|6.498
|6.592
|6,00
|
|Yarım
|3.180
|3.223
|3,00
|
|Çeyrek
|1.593
|1.611
|1,00
|
|Gümüş Gr.
|10,64
|10,66
|-0,03
|