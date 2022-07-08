NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )

BIST En Aktif Hisseler10:31
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|17,3043
|17,3169
|% 0,28
|Euro
|17,4490
|17,4633
|% -0,57
|Sterlin
|20,6568
|20,7604
|% -0,13
|Frank
|17,6488
|17,7551
|% 0,05
|Riyal
|4,5971
|4,6201
|% 0,32
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.740
|1.740
|-0,52
|Altın Gr.
|969
|970
|4,24
|Cumhuriyet
|6.495
|6.593
|-43,00
|Tam
|6.505
|6.598
|12,00
|Yarım
|3.184
|3.226
|6,00
|Çeyrek
|1.595
|1.612
|2,00
|Gümüş.Ons
|19,15
|19,18
|-0,07
|Gümüş Gr.
|10,69
|10,70
|0,02
|B. Petrol
|104
|104
|-0,38
Seans Raporu 10:31
- 10:46KGYO Yüzde 4.41 oranında artışla 9.48 lira fiyatla işlem gören hissede 243, 187 adet işlem
- 10:45HUNER Yüzde 4.36 oranında artışla 2.87 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 979, 438 adet işlem
- 10:44RUBNS Yüzde 9.99 oranında artışla 16.63 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 677, 302 adet işlem
- 10:43XU100 Endeks 2, 428 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 09 üstünde . İşlem hacmi 2, 641.00 milyon TL de
- 10:43BEYAZ Yüzde 4.58 oranında artışla 9.36 lira fiyatla işlem gören hissede 464, 752 adet işlem