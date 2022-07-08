NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
08.07.2022 10:37
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,5345
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,563
Varsa İade Tutarı (TL)
2000,59
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
879,2
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 2,22
Brüt Getiri (%)
% 39,08
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
879,2
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 3
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044238
BIST
12:262.434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 8,56
|Açılış
|: 2.425
|
|Önceki Kapanış
|: 2.426
|
2.440
En Düşük
2.423
12:2617,3262
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0582
|Açılış
|: 17,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2600
|
17,3262
En Düşük
17,1768
12:2617,5294
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0336
|Açılış
|: 17,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5700
|
17,6068
En Düşük
17,4369
12:26966,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,55
|Açılış
|: 966,93
|
|Önceki Kapanış
|: 965,38
|
970,53
En Düşük
961,56
BIST En Aktif Hisseler12:26
|GESAN
|52,25
|208.293.105
|% 10,00
|
|IHAAS
|26,98
|3.236.339
|% 9,94
|
|IZFAS
|2,71
|1.631.712
|% 9,72
|
|FONET
|15,18
|11.629.256
|% 8,97
|
|ASUZU
|167,90
|159.797.960
|% 8,74
|
|ISGYO
|15,22
|67.458.617
|% -4,64
|
|IZINV
|17,12
|4.518.965
|% -4,25
|
|MZHLD
|83,00
|8.761.272
|% -3,60
|
|DERHL
|9,05
|10.165.534
|% -3,10
|
|BERA
|14,70
|57.717.730
|% -2,91
|
|THYAO
|49,34
|1.176.703.912
|% 0,28
|
|SISE
|21,54
|574.040.316
|% 0,56
|
|EREGL
|26,44
|569.597.278
|% 0,84
|
|KRDMD
|10,73
|390.498.455
|% 1,61
|
|RUBNS
|14,82
|374.034.938
|% -1,98
|
|YKBNK
|4,28
|220.248.235
|% -0,93
|
|EKGYO
|2,82
|119.268.562
|% -0,70
|
|KRDMD
|10,73
|390.498.455
|% 1,61
|
|ODAS
|2,88
|88.426.378
|% 1,77
|
|SISE
|21,54
|574.040.316
|% 0,56
|
|12:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3143
|17,3262
|% 0,34
|
|Euro
|17,5184
|17,5294
|% -0,19
|
|Sterlin
|20,6465
|20,7500
|% -0,18
|
|Frank
|17,6393
|17,7456
|% -0,00
|
|Riyal
|4,6005
|4,6236
|% 0,40
|
|12:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.738
|-2,86
|
|Altın Gr.
|966
|966
|0,99
|
|Cumhuriyet
|6.515
|6.614
|21,00
|
|Tam
|6.506
|6.600
|14,00
|
|Yarım
|3.185
|3.226
|6,00
|
|Çeyrek
|1.595
|1.614
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,11
|19,15
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,64
|-0,04
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,46
|