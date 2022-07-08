NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
08.07.2022 10:49
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,1181
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,1264
Varsa İade Tutarı (TL)
39006,97
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
151533,2
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 2,85
Brüt Getiri (%)
% 23,28
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
151533,2
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 3
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044251
BIST
12:052.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 7,86
|Açılış
|: 2.425
|
|Önceki Kapanış
|: 2.426
|
2.440
En Düşük
2.423
12:0517,3240
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0560
|Açılış
|: 17,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2600
|
17,3240
En Düşük
17,1768
12:0517,5150
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0480
|Açılış
|: 17,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5700
|
17,6068
En Düşük
17,4369
12:05967,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,56
|Açılış
|: 967,94
|
|Önceki Kapanış
|: 965,38
|
970,53
En Düşük
961,56
BIST En Aktif Hisseler12:03
|DERIM
|6,58
|16.668.832
|% 9,12
|
|INTEM
|59,60
|8.434.122
|% 7,48
|
|ASUZU
|165,90
|144.452.678
|% 7,45
|
|AYES
|21,48
|3.093
|% 7,19
|
|ETYAT
|3,14
|542.601
|% 6,80
|
|IZINV
|17,00
|4.136.927
|% -4,92
|
|ISGYO
|15,22
|57.520.821
|% -4,64
|
|DERHL
|9,04
|9.592.493
|% -3,21
|
|GZNMI
|51,90
|12.208.118
|% -3,08
|
|DITAS
|22,42
|757.382
|% -2,86
|
|THYAO
|49,40
|1.109.484.514
|% 0,41
|
|SISE
|21,62
|529.112.506
|% 0,93
|
|EREGL
|26,54
|526.793.385
|% 1,22
|
|KRDMD
|10,74
|371.324.774
|% 1,70
|
|SMRTG
|28,54
|327.858.155
|% 4,01
|
|YKBNK
|4,27
|184.924.615
|% -1,16
|
|EKGYO
|2,83
|110.422.987
|% -0,35
|
|KRDMD
|10,74
|371.324.774
|% 1,70
|
|SISE
|21,62
|529.112.506
|% 0,93
|
|ODAS
|2,84
|66.625.041
|% 0,35
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3123
|17,3242
|% 0,33
|
|Euro
|17,5074
|17,5205
|% -0,24
|
|Sterlin
|20,6105
|20,7138
|% -0,35
|
|Frank
|17,6551
|17,7615
|% 0,09
|
|Riyal
|4,5987
|4,6218
|% 0,36
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.739
|-1,60
|
|Altın Gr.
|967
|968
|2,22
|
|Cumhuriyet
|6.495
|6.593
|-43,00
|
|Tam
|6.501
|6.596
|10,00
|
|Yarım
|3.182
|3.225
|5,00
|
|Çeyrek
|1.594
|1.612
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,13
|19,16
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,64
|10,66
|-0,03
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,22
|