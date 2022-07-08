NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
08.07.2022 10:52
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,5345
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,5287
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
82600,37
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 2,64
Brüt Getiri (%)
% 8,95
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
82600,37
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 3
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044259
BIST
10:392.432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 6,33
|Açılış
|: 2.425
|
|Önceki Kapanış
|: 2.426
|
2.433
En Düşük
2.423
10:3917,3133
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0453
|Açılış
|: 17,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3219
En Düşük
17,1768
10:3917,4908
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0722
|Açılış
|: 17,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,6068
En Düşük
17,4369
10:39965,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,45
|Açılış
|: 967,82
|
|Önceki Kapanış
|: 965,38
|
970,53
En Düşük
961,56
BIST En Aktif Hisseler10:39
|RUBNS
|16,63
|33.906.940
|% 9,99
|
|IZFAS
|2,71
|982.611
|% 9,72
|
|FONET
|15,07
|5.901.226
|% 8,18
|
|PSGYO
|10,59
|58.225.740
|% 7,73
|
|AYES
|21,48
|3.093
|% 7,19
|
|ISGYO
|15,42
|23.457.579
|% -3,38
|
|IZINV
|17,36
|1.511.955
|% -2,91
|
|DERHL
|9,07
|3.985.125
|% -2,89
|
|BASCM
|3,50
|8.691
|% -2,78
|
|YONGA
|21,50
|20.920
|% -2,09
|
|THYAO
|49,24
|444.985.534
|% 0,08
|
|SISE
|21,68
|378.003.445
|% 1,21
|
|SMRTG
|29,06
|239.231.487
|% 5,90
|
|EREGL
|26,26
|176.396.374
|% 0,15
|
|YKBNK
|4,31
|120.127.783
|% -0,23
|
|YKBNK
|4,31
|120.127.783
|% -0,23
|
|EKGYO
|2,82
|54.500.349
|% -0,70
|
|SISE
|21,68
|378.003.445
|% 1,21
|
|ADESE
|0,74
|11.058.612
|% 1,37
|
|IHLAS
|0,53
|7.269.300
|% 6,00
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3070
|17,3133
|% 0,26
|
|Euro
|17,4870
|17,4908
|% -0,41
|
|Sterlin
|20,6196
|20,7230
|% -0,31
|
|Frank
|17,6090
|17,7151
|% -0,18
|
|Riyal
|4,5964
|4,6194
|% 0,30
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|-5,24
|
|Altın Gr.
|968
|968
|2,44
|
|Cumhuriyet
|6.495
|6.593
|-43,00
|
|Tam
|6.491
|6.582
|-4,00
|
|Yarım
|3.177
|3.218
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.591
|1.609
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,04
|19,07
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,59
|10,61
|-0,07
|
|B. Petrol
|105
|105
|-0,09
|