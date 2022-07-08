NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
08.07.2022 10:53
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,1181
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,0955
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
627949,5
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 2,9411
Brüt Getiri (%)
% 13,3455
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
627949,5
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 3
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044260
BIST
11:012.434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 8,87
|Açılış
|: 2.425
|
|Önceki Kapanış
|: 2.426
|
2.436
En Düşük
2.423
11:0117,3254
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0574
|Açılış
|: 17,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2600
|
17,3254
En Düşük
17,1768
11:0117,4939
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0691
|Açılış
|: 17,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5700
|
17,6068
En Düşük
17,4369
11:01966,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,21
|Açılış
|: 966,59
|
|Önceki Kapanış
|: 965,38
|
970,53
En Düşük
961,56
BIST En Aktif Hisseler10:59
|RUBNS
|16,63
|62.200.291
|% 9,99
|
|FONET
|15,25
|7.276.304
|% 9,48
|
|IZFAS
|2,70
|1.324.369
|% 9,31
|
|PSGYO
|10,58
|72.459.730
|% 7,63
|
|AYES
|21,48
|3.093
|% 7,19
|
|OYAYO
|9,96
|1.411.578
|% -4,05
|
|ISGYO
|15,45
|26.312.073
|% -3,20
|
|IZINV
|17,35
|1.724.844
|% -2,96
|
|BASCM
|3,50
|8.691
|% -2,78
|
|DERHL
|9,09
|5.316.987
|% -2,68
|
|THYAO
|49,38
|637.021.137
|% 0,37
|
|SISE
|21,68
|403.505.626
|% 1,21
|
|SMRTG
|29,24
|263.087.479
|% 6,56
|
|EREGL
|26,32
|209.763.258
|% 0,38
|
|YKBNK
|4,30
|136.291.502
|% -0,46
|
|YKBNK
|4,30
|136.291.502
|% -0,46
|
|EKGYO
|2,84
|65.719.909
|% 0,00
|
|SISE
|21,68
|403.505.626
|% 1,21
|
|ADESE
|0,74
|11.194.662
|% 1,37
|
|IHLAS
|0,53
|7.429.064
|% 6,00
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3072
|17,3117
|% 0,25
|
|Euro
|17,4954
|17,5014
|% -0,35
|
|Sterlin
|20,6020
|20,7053
|% -0,40
|
|Frank
|17,6171
|17,7232
|% -0,13
|
|Riyal
|4,5980
|4,6211
|% 0,34
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.741
|0,78
|
|Altın Gr.
|966
|966
|0,59
|
|Cumhuriyet
|6.495
|6.593
|-43,00
|
|Tam
|6.480
|6.578
|-8,00
|
|Yarım
|3.172
|3.217
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.589
|1.608
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,16
|19,19
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,60
|10,62
|-0,07
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,48
|