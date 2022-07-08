NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
08.07.2022 10:53
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,1181
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,168
Varsa İade Tutarı (TL)
133465,86
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
86735,91
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 2,7725
Brüt Getiri (%)
% 2,2881
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
86735,91
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 3
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044261
BIST
10:392.432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 6,33
|Açılış
|: 2.425
|
|Önceki Kapanış
|: 2.426
|
2.433
En Düşük
2.423
10:3917,3186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0506
|Açılış
|: 17,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3219
En Düşük
17,1768
10:3917,4871
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0759
|Açılış
|: 17,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,6068
En Düşük
17,4369
10:39967,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,44
|Açılış
|: 967,82
|
|Önceki Kapanış
|: 965,38
|
970,53
En Düşük
961,56
BIST En Aktif Hisseler10:37
|RUBNS
|16,63
|29.940.436
|% 9,99
|
|IZFAS
|2,71
|980.443
|% 9,72
|
|AYES
|21,48
|3.093
|% 7,19
|
|FONET
|14,93
|5.449.801
|% 7,18
|
|BALAT
|12,90
|39.319
|% 6,52
|
|ISGYO
|15,43
|21.278.787
|% -3,32
|
|IZINV
|17,33
|1.387.977
|% -3,08
|
|BASCM
|3,50
|8.691
|% -2,78
|
|YONGA
|21,50
|20.920
|% -2,09
|
|DERHL
|9,15
|3.005.366
|% -2,03
|
|SISE
|21,66
|369.958.057
|% 1,12
|
|THYAO
|49,14
|362.556.408
|% -0,12
|
|SMRTG
|29,00
|225.496.958
|% 5,69
|
|EREGL
|26,26
|153.751.102
|% 0,15
|
|YKBNK
|4,30
|110.395.714
|% -0,46
|
|YKBNK
|4,30
|110.395.714
|% -0,46
|
|EKGYO
|2,82
|50.474.712
|% -0,70
|
|SISE
|21,66
|369.958.057
|% 1,12
|
|ADESE
|0,74
|10.943.312
|% 1,37
|
|IHLAS
|0,53
|7.225.044
|% 6,00
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3108
|17,3167
|% 0,28
|
|Euro
|17,4686
|17,4777
|% -0,49
|
|Sterlin
|20,6411
|20,7446
|% -0,21
|
|Frank
|17,6255
|17,7317
|% -0,08
|
|Riyal
|4,5973
|4,6203
|% 0,32
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.736
|-4,57
|
|Altın Gr.
|968
|969
|3,23
|
|Cumhuriyet
|6.495
|6.593
|-43,00
|
|Tam
|6.497
|6.588
|2,00
|
|Yarım
|3.180
|3.221
|1,00
|
|Çeyrek
|1.593
|1.610
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,03
|19,07
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,65
|10,67
|-0,01
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,17
|
Seans Raporu
10:37
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-
10:50COSMO
Yüzde 5.00 oranında artışla 10.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 124 adet işlem
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10:49SMRTG
Yüzde 5.69 oranında artışla 29.00 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 663, 292 adet işlem
-
10:48XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 43 artarak (% 0.05 ) 2, 614
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10:48XU100
Endeks 2, 429 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 15 üstünde . İşlem hacmi 2, 851.00 milyon TL de
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10:48RUBNS
Yüzde 9.99 oranında artışla 16.63 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 782, 573 adet işlem