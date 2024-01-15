NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
15.01.2024 11:36
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Yeni Unvan
NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. İkinci Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
10/01/2024
Açıklamalar
Fon Unvan Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1239758
BIST
'
14:118.046
En Düşük
|Değişim
|: 0,75%
|| 59,77
|Açılış
|: 7.997
|
|Önceki Kapanış
|: 7.986
|
7.979
En Yüksek
8.095
14:1130,1046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0066
|Açılış
|: 30,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1200
|
30,1067
En Düşük
29,9788
14:1132,9775
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0205
|Açılış
|: 32,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9300
|
33,0519
En Düşük
32,9132
14:111.986,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 5,34
|Açılış
|: 1.986,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981,47
|
1.992,38
En Düşük
1.976,53
BIST En Aktif Hisseler14:11
|PASEU
|59,40
|71.094.037
|% 10,00
|
|IZENR
|30,66
|335.698.394
|% 9,97
|
|ENERY
|128,00
|390.094.369
|% 9,97
|
|AZTEK
|129,00
|56.616.212
|% 9,97
|
|EDIP
|16,33
|73.480.823
|% 9,97
|
|PEGYO
|19,80
|72.791.962
|% -10,00
|
|QNBFB
|258,00
|4.157.840
|% -6,86
|
|IZFAS
|14,41
|31.981.263
|% -5,45
|
|METUR
|6,99
|40.033.554
|% -4,77
|
|SELGD
|21,70
|3.395.446
|% -4,32
|
|THYAO
|250,25
|4.284.697.255
|% -0,30
|
|KCHOL
|162,30
|3.510.155.519
|% 4,37
|
|AKBNK
|43,16
|3.455.471.306
|% -0,23
|
|ISCTR
|25,52
|2.915.794.791
|% -1,69
|
|SAHOL
|70,30
|2.457.184.288
|% 1,88
|
|ADESE
|2,26
|265.794.457
|% 9,71
|
|ISCTR
|25,52
|2.915.794.791
|% -1,69
|
|YKBNK
|22,54
|2.365.686.802
|% -1,74
|
|AKBNK
|43,16
|3.455.471.306
|% -0,23
|
|BEGYO
|4,28
|311.601.031
|% -2,95
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,0969
|30,1046
|% 0,02
|
|Euro
|32,9675
|32,9775
|% 0,06
|
|Sterlin
|38,1985
|38,3901
|% -0,12
|
|Frank
|35,1158
|35,3274
|% -0,17
|
|Riyal
|8,0021
|8,0422
|% 0,00
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,24
|23,27
|% 0,66
|
|Platin
|917,03
|918,55
|% 0,66
|
|Paladyum
|979,89
|984,35
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,79
|77,79
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.052,71
|2.052,96
|% 0,66
|