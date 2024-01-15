NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEski UnvanNN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Agresif Değişken Emeklilik Yatırım FonuYeni UnvanNN Hayat ve Emeklilik A.Ş. İkinci Değişken Emeklilik Yatırım FonuUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi10/01/2024AçıklamalarFon Unvan Değişikliğihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1239758BIST