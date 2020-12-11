NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
11.12.2020 16:54
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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KATILIMCILARA DUYURU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892826
BIST
17:161.365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 11,33
|Açılış
|: 1.352
|
|Önceki Kapanış
|: 1.353
|
1.365
En Düşük
1.343
17:167,8357
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,0546
|Açılış
|: 7,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
|
8,0280
En Düşük
7,8268
17:169,5030
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -0,0889
|Açılış
|: 9,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,7363
En Düşük
9,4923
17:16464,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,54
|Açılış
|: 465,04
|
|Önceki Kapanış
|: 465,83
|
473,03
En Düşük
464,03
BIST En Aktif Hisseler17:16
|BRYAT
|326,70
|56.518.564
|% 10,00
|
|NIBAS
|82,50
|30.892.357
|% 10,00
|
|TMSN
|12,65
|205.199.973
|% 10,00
|
|LINK
|56,65
|87.726.559
|% 10,00
|
|DITAS
|38,72
|4.852.816
|% 10,00
|
|CASA
|117,90
|483.272
|% -10,00
|
|OLMIP
|9,20
|6.632.043
|% -9,89
|
|EKIZ
|7,00
|296.294
|% -6,67
|
|PKENT
|920,00
|1.004.727
|% -6,30
|
|SELEC
|15,39
|83.959.459
|% -6,27
|
|GARAN
|9,56
|2.682.298.452
|% 0,63
|
|SISE
|7,23
|2.556.001.875
|% 0,98
|
|PETKM
|4,80
|1.493.318.197
|% 1,69
|
|TUPRS
|101,00
|1.367.285.205
|% 3,43
|
|DOHOL
|3,11
|1.276.824.663
|% 1,97
|
|DOHOL
|3,11
|1.276.824.663
|% 1,97
|
|SISE
|7,23
|2.556.001.875
|% 0,98
|
|YKBNK
|2,99
|987.595.002
|% 1,70
|
|TSKB
|1,78
|597.780.193
|% -2,73
|
|PETKM
|4,80
|1.493.318.197
|% 1,69
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8289
|7,8357
|% -0,69
|
|Euro
|9,4949
|9,5030
|% -0,93
|
|Sterlin
|10,3209
|10,3726
|% -1,36
|
|Frank
|8,7871
|8,8401
|% -0,86
|
|Riyal
|2,0850
|2,0955
|% -0,61
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.838
|2,09
|
|Altın Gr.
|466
|466
|-0,13
|
|Cumhuriyet
|3.085
|3.131
|-9,00
|
|Tam
|3.075
|3.153
|-0,13
|
|Yarım
|1.486
|1.525
|-0,07
|
|Çeyrek
|745
|762
|-0,03
|
|Gümüş.Ons
|23,91
|23,94
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,08
|-0,02
|
|B. Petrol
|50,04
|50,04
|-0,21
|
Seans Raporu
17:16
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-
17:27IDEAS
Yüzde 4.56 oranında artışla 12.61 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 147, 173 adet işlem
-
17:26IDEAS
Yüzde 5.06 oranında artışla 12.67 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 143, 342 adet işlem
-
17:23XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 43 artarak (% 0.90 ) 1, 512
-
17:23
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi DOHOL, TSKB, SISE
-
17:23SARKY
Yüzde 9.15 oranında artışla 10.62 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 909, 023 adet işlem