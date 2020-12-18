NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
18.12.2020 15:01
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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KATILIMCILARA DUYURU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893833
BIST
17:121.406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 6,94
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.399
|
1.410
En Düşük
1.396
17:127,6570
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0457
|Açılış
|: 7,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7550
|
7,7568
En Düşük
7,6455
17:129,3817
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -0,0761
|Açılış
|: 9,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4800
|
9,5071
En Düşük
9,3715
17:12464,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -2,57
|Açılış
|: 464,00
|
|Önceki Kapanış
|: 466,77
|
469,62
En Düşük
462,20
BIST En Aktif Hisseler17:10
|AKCNS
|16,85
|104.278.823
|% 9,99
|
|BRYAT
|460,50
|57.526.482
|% 9,98
|
|ALCAR
|281,10
|37.030.066
|% 9,98
|
|SMART
|8,27
|25.821.090
|% 9,97
|
|HLGYO
|4,19
|88.198.528
|% 9,97
|
|KARTN
|3.006,70
|540.092.356
|% -10,00
|
|IZTAR
|16,20
|1.952.360
|% -10,00
|
|PAMEL
|23,22
|445.744
|% -10,00
|
|CASA
|137,70
|216.352
|% -10,00
|
|RAYSG
|20,02
|19.279.094
|% -9,98
|
|THYAO
|13,01
|2.104.954.518
|% 0,00
|
|PGSUS
|73,90
|1.338.530.168
|% -0,40
|
|EKGYO
|2,19
|1.199.246.719
|% 2,34
|
|TCELL
|16,19
|1.091.138.240
|% 2,40
|
|GARAN
|9,85
|1.054.872.900
|% 0,82
|
|EKGYO
|2,19
|1.199.246.719
|% 2,34
|
|TSKB
|1,78
|928.628.699
|% 5,95
|
|ISGYO
|2,49
|627.617.934
|% 8,73
|
|ODAS
|3,98
|689.447.870
|% 1,27
|
|GSDHO
|2,45
|401.956.491
|% 4,26
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6509
|7,6568
|% -0,60
|
|Euro
|9,3733
|9,3839
|% -0,78
|
|Sterlin
|10,3070
|10,3587
|% -1,02
|
|Frank
|8,6051
|8,6569
|% -0,74
|
|Riyal
|2,0322
|2,0424
|% -0,73
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.887
|2,29
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-2,63
|
|Cumhuriyet
|3.080
|3.127
|-35,00
|
|Tam
|3.064
|3.141
|-36,88
|
|Yarım
|1.481
|1.519
|-17,84
|
|Çeyrek
|743
|760
|-8,92
|
|Gümüş.Ons
|25,97
|26,00
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,05
|
|B. Petrol
|51,55
|51,55
|0,05
|
Seans Raporu
17:10
daha fazla
-
17:18
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EREGL, KOZAL, TUPRS
-
17:18
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TSKB, TAVHL, PETKM
-
17:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 06 artarak (% 0.32 ) 1, 263
-
17:18
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AKCNS, SMART, UZERB, MMCAS, BRKO, FRIGO, HLGYO, UMPAS, BRSAN, MARKA
-
17:18
Tabandan işlem gören hisse senetleri : RAYSG, IZTAR, PAMEL, KARTN, CASA