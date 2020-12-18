NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
18.12.2020 15:03
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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KATILIMCILARA DUYURU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893835
BIST
16:211.407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 7,23
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.399
|
1.410
En Düşük
1.396
16:217,6629
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0398
|Açılış
|: 7,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7550
|
7,7568
En Düşük
7,6520
16:219,3909
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,0669
|Açılış
|: 9,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4800
|
9,5071
En Düşük
9,3838
16:21464,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -1,93
|Açılış
|: 464,85
|
|Önceki Kapanış
|: 466,77
|
469,62
En Düşük
462,20
BIST En Aktif Hisseler16:19
|HLGYO
|4,19
|87.652.244
|% 9,97
|
|SMART
|8,27
|25.482.152
|% 9,97
|
|UZERB
|52,80
|2.155.620
|% 9,95
|
|SNKRN
|11,17
|1.230.755
|% 9,94
|
|MMCAS
|4,76
|1.283.444
|% 9,93
|
|IZTAR
|16,20
|1.952.360
|% -10,00
|
|PAMEL
|23,22
|445.744
|% -10,00
|
|CASA
|137,70
|216.352
|% -10,00
|
|BASCM
|11,07
|49.625
|% -7,75
|
|NIBAS
|69,90
|46.701.167
|% -7,60
|
|PGSUS
|74,35
|1.232.002.680
|% 0,20
|
|ODAS
|4,00
|637.199.401
|% 1,78
|
|TURSG
|6,37
|329.024.373
|% -1,09
|
|AVOD
|8,59
|328.845.156
|% -3,16
|
|TMSN
|14,79
|227.860.700
|% 0,48
|
|ODAS
|4,00
|637.199.401
|% 1,78
|
|IHLGM
|1,27
|89.822.411
|% 0,00
|
|PEKGY
|2,69
|183.403.458
|% 2,67
|
|TURSG
|6,37
|329.024.373
|% -1,09
|
|POLHO
|3,97
|185.099.373
|% 1,79
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6579
|7,6625
|% -0,52
|
|Euro
|9,3862
|9,3929
|% -0,69
|
|Sterlin
|10,3225
|10,3743
|% -0,87
|
|Frank
|8,6346
|8,6867
|% -0,40
|
|Riyal
|2,0380
|2,0482
|% -0,45
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.886
|1,34
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-1,99
|
|Cumhuriyet
|3.080
|3.127
|-35,00
|
|Tam
|3.066
|3.144
|-34,31
|
|Yarım
|1.482
|1.521
|-16,60
|
|Çeyrek
|743
|760
|-8,30
|
|Gümüş.Ons
|25,92
|25,96
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,38
|-0,06
|
|B. Petrol
|51,32
|51,32
|-0,18
|
Seans Raporu
16:19
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16:31MARKA
Yüzde 9.89 oranında artışla 6.22 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 119, 021 adet işlem
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16:28
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16:28XU100
Endeks 1, 406 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 19, 920.00 milyon TL de
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16:28TSKB
Yüzde 5.95 oranında artışla 1.78 lira fiyatla işlem gören hissede 504, 684, 301 adet işlem