NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
15.12.2021 15:41
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu portföyünde bulunan borçlanma araçlarından ihraççı kurumu Teb Finansman A.Ş. 13.12.2021 tarihinde yaptığı açıklamada Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 10 Aralık 2021 tarihinde Teb Finansman'ın Ulusal uzun vadeli notu ‘AA(TUR)/ Sabit görünüm", Uzun Vadeli Yabancı Para notu "B+/Negatif Görünüm" , Uzun Vadeli Yerel Para notu "BB-/Negatif Görünüm", Support Rating '4' seviyesinde olarak duyurmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983399
BIST
18:052.162
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 4,52
|Açılış
|: 2.191
|
|Önceki Kapanış
|: 2.158
|
2.195
En Düşük
2.146
18:0514,7813
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0232
|Açılış
|: 14,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3800
|
14,8625
En Düşük
14,7728
18:0516,7447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0258
|Açılış
|: 16,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2200
|
16,7966
En Düşük
16,6925
18:05845,44
En Yüksek
|Değişim
|: 3,15%
|| 25,82
|Açılış
|: 845,32
|
|Önceki Kapanış
|: 819,62
|
847,25
En Düşük
817,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CEOEM
|14,96
|65.175.521
|% 10,00
|
|DOGUB
|3,85
|3.372.636
|% 10,00
|
|PKENT
|5.512,10
|4.348.843
|% 10,00
|
|TETMT
|275,00
|6.138.052
|% 10,00
|
|ISKUR
|664.400,00
|1.974.800
|% 10,00
|
|OYLUM
|7,57
|20.070.186
|% -9,99
|
|MERIT
|30,90
|103.323.060
|% -9,97
|
|SODSN
|32,68
|1.607.625
|% -9,97
|
|SONME
|37,26
|11.412.458
|% -9,96
|
|RALYH
|13,45
|6.040.813
|% -9,73
|
|THYAO
|23,48
|4.995.695.405
|% 3,99
|
|GARAN
|11,99
|4.241.188.040
|% -1,40
|
|KRDMD
|11,61
|3.470.651.659
|% -0,68
|
|SISE
|16,23
|2.839.610.288
|% -2,17
|
|YKBNK
|3,83
|2.228.068.329
|% -1,79
|
|EKGYO
|2,61
|1.654.710.821
|% -2,97
|
|YKBNK
|3,83
|2.228.068.329
|% -1,79
|
|TSKB
|1,64
|959.615.510
|% -3,53
|
|SKBNK
|1,22
|558.548.492
|% -3,17
|
|GARAN
|11,99
|4.241.188.040
|% -1,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7783
|14,7813
|% -0,16
|
|Euro
|16,6945
|16,7447
|% 0,15
|
|Sterlin
|19,5541
|19,6522
|% 3,04
|
|Frank
|15,9293
|16,0253
|% 2,71
|
|Riyal
|3,9294
|3,9491
|% 2,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|-0,12
|
|Altın Gr.
|845
|845
|25,70
|
|Cumhuriyet
|5.592
|5.676
|184,00
|
|Tam
|5.562
|5.706
|183,54
|
|Yarım
|2.688
|2.760
|88,79
|
|Çeyrek
|1.348
|1.380
|44,39
|
|Gümüş.Ons
|22,00
|22,05
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,49
|10,50
|-0,01
|
|B. Petrol
|74,39
|74,39
|0,07
|