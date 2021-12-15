NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama









NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarNN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu portföyünde bulunan borçlanma araçlarından ihraççı kurumu Teb Finansman A.Ş. 13.12.2021 tarihinde yaptığı açıklamada Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 10 Aralık 2021 tarihinde Teb Finansman'ın Ulusal uzun vadeli notu ‘AA(TUR)/ Sabit görünüm", Uzun Vadeli Yabancı Para notu "B+/Negatif Görünüm" , Uzun Vadeli Yerel Para notu "BB-/Negatif Görünüm", Support Rating '4' seviyesinde olarak duyurmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983399BIST