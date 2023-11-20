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NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama

20.11.2023 07:58
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama


NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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ANELE 10,67 47.451.298 % 10,00  
ATSYH 69,30 3.465.347 % 10,00  
KRONT 15,40 78.772.885 % 10,00  
RUBNS 30,20 72.940.816 % 9,98  
DOGUB 14,54 52.457.569 % 9,98  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 28,6862 28,7242 % 0,16  
Euro 31,3464 31,4278 % 0,31  
Sterlin 35,6601 35,8390 % 0,09  
Frank 32,2920 32,4865 % 0,15  
Riyal 7,6182 7,6564 % -0,07  
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18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,62 23,66 % 0,66  
Platin 905,21 906,89 % 0,66  
Paladyum 1.057,61 1.063,91 % 0,66  
Brent Pet. 81,25 81,25 % 0,66  
Altın Ons 1.979,21 1.979,53 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
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