NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama









NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu olduğumuz Nn Hayat Ve Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu (IER) portföyünde yer alan kıymetin ihraççısı olan Turkcell Iletişim Hizmetleri'nin derecelendirme notu Moody's Derecelendirme Kuruluşu tarafından aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.İhraççıGüncel Derecelendirme NotuÖnceki Derecelendirme NotuTurkcell Iletişim HizmetleriB2B3Bu açıklama Emeklilik Yatırım Fonları Rehberi 3.5. Derecelendirme Notuna İlişkin Esaslar maddesi (d) bendi kapsamında yapılmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241979BIST