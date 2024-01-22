NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
22.01.2024 16:41
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Nn Hayat Ve Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu (IER) portföyünde yer alan kıymetin ihraççısı olan Turkcell Iletişim Hizmetleri'nin derecelendirme notu Moody's Derecelendirme Kuruluşu tarafından aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
İhraççı
Güncel Derecelendirme Notu
Önceki Derecelendirme Notu
Turkcell Iletişim Hizmetleri
B2
B3
Bu açıklama Emeklilik Yatırım Fonları Rehberi 3.5. Derecelendirme Notuna İlişkin Esaslar maddesi (d) bendi kapsamında yapılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241979
BIST
'
16:388.054
En Düşük
|Değişim
|: 0,71%
|| 56,94
|Açılış
|: 7.996
|
|Önceki Kapanış
|: 7.997
|
7.970
En Yüksek
8.070
16:3830,2487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0482
|Açılış
|: 30,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2700
|
30,2487
En Düşük
30,1539
16:3832,9727
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0374
|Açılış
|: 32,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9300
|
33,0196
En Düşük
32,8564
16:381.967,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -2,18
|Açılış
|: 1.967,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.969,85
|
1.974,13
En Düşük
1.960,17
BIST En Aktif Hisseler16:38
|BINHO
|396,00
|1.566.958.764
|% 10,00
|
|TETMT
|4.180,00
|27.833.815
|% 10,00
|
|BURVA
|86,45
|31.548.027
|% 9,99
|
|SELGD
|21,60
|9.536.952
|% 9,98
|
|DIRIT
|13,55
|2.009.221
|% 9,98
|
|FENER
|114,30
|1.185.207.836
|% -10,00
|
|BAYRK
|28,50
|10.893.726
|% -9,98
|
|SANEL
|29,98
|11.471.060
|% -6,25
|
|YYAPI
|3,46
|126.702.770
|% -5,21
|
|SAFKR
|39,94
|58.369.363
|% -4,81
|
|THYAO
|252,50
|6.426.678.845
|% 0,90
|
|SASA
|38,52
|3.082.680.118
|% 2,45
|
|EKGYO
|9,47
|2.983.457.922
|% 7,86
|
|AKBNK
|40,36
|2.714.128.368
|% -1,37
|
|YKBNK
|22,32
|2.499.676.521
|% 0,72
|
|EKGYO
|9,47
|2.983.457.922
|% 7,86
|
|YKBNK
|22,32
|2.499.676.521
|% 0,72
|
|AKFGY
|1,91
|183.709.285
|% 2,14
|
|ADESE
|2,46
|219.249.366
|% 6,49
|
|PETKM
|20,12
|1.609.059.681
|% 1,51
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,2420
|30,2487
|% 0,16
|
|Euro
|32,9592
|32,9727
|% 0,11
|
|Sterlin
|38,3560
|38,5484
|% 0,28
|
|Frank
|34,6802
|34,8891
|% 0,10
|
|Riyal
|8,0392
|8,0795
|% 0,14
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|21,99
|22,02
|% 0,66
|
|Platin
|900,73
|902,44
|% 0,66
|
|Paladyum
|925,39
|931,66
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,82
|78,82
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.023,14
|2.023,42
|% 0,66
|