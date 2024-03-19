NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
19.03.2024 13:32
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Fon Hizmet Birimi Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260163
BIST
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13:578.892
En Düşük
|Değişim
|: 1,99%
|| 173,87
|Açılış
|: 8.702
|
|Önceki Kapanış
|: 8.718
|
8.695
En Yüksek
8.899
13:5732,3431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0628
|Açılış
|: 33,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 33,2600
|
32,5143
En Düşük
32,2510
13:5735,1221
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0606
|Açılış
|: 36,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 36,1500
|
35,5201
En Düşük
35,0472
13:572.239,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -3,76
|Açılış
|: 2.239,76
|
|Önceki Kapanış
|: 2.243,53
|
2.254,55
En Düşük
2.232,38
BIST En Aktif Hisseler13:57
|VKFYO
|24,42
|25.506.343
|% 10,00
|
|PKART
|84,15
|18.092.948
|% 10,00
|
|AKENR
|7,26
|10.653.905
|% 10,00
|
|ERSU
|25,76
|4.625.620
|% 9,99
|
|AKMGY
|322,00
|55.233.689
|% 9,99
|
|PEKGY
|21,52
|417.437.185
|% -9,88
|
|BEGYO
|5,85
|224.927.485
|% -9,86
|
|KERVN
|2,16
|11.775.491
|% -9,24
|
|BJKAS
|66,95
|239.727.973
|% -8,54
|
|ARTMS
|54,60
|1.202.934.048
|% -7,54
|
|THYAO
|277,00
|6.497.433.546
|% 3,17
|
|TUPRS
|169,80
|2.431.521.038
|% 2,78
|
|YKBNK
|23,20
|2.294.998.000
|% 5,26
|
|EREGL
|44,34
|2.004.845.672
|% 0,59
|
|MOGAN
|20,06
|1.851.722.772
|% -1,86
|
|ZOREN
|5,30
|1.260.223.796
|% 1,34
|
|ISCTR
|10,70
|1.661.076.228
|% 3,58
|
|YKBNK
|23,20
|2.294.998.000
|% 5,26
|
|EKGYO
|10,68
|982.805.035
|% 1,33
|
|MOGAN
|20,06
|1.851.722.772
|% -1,86
|
|13:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3401
|32,3431
|% 0,19
|
|Euro
|35,1130
|35,1221
|% -0,17
|
|Sterlin
|42,0809
|42,2918
|% -0,32
|
|Frank
|37,3158
|37,5029
|% -0,12
|
|Riyal
|8,8488
|8,8931
|% 0,06
|
|13:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,92
|24,94
|% 0,66
|
|Platin
|902,09
|903,98
|% 0,66
|
|Paladyum
|999,84
|1.002,13
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,64
|86,64
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.153,86
|2.154,18
|% 0,66
|